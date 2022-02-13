«Буду 52!»: 32-летняя Муцениеце в детокс-санатории назвала свой настоящий вес

Звезда не скрывает, что немного поправилась в Дубае.

Агата Муценеце в последнее время на взлете своей популярности. Актриса рассказала, что только за съемочный день ей платят 100 тысяч рублей. Кроме того, внушительную часть своего дохода она получает от рекламы в YouTube и Instagram.

Это позволяет ей не думать о тратах вообще и позволять себе спонтанные покупки вроде новенького айфона за сотни тысяч рублей. Звезда «Закрытой школы» также содержит двух нянь и двух водителей для своих детей. При этом сын учится в коммерческой школе, а дочь – в частном детском саде.

Агата Муцениеце прекрасно понимает, что отчасти залог ее успеха – это прекрасная физическая форма. В Дубае, где она появлялась со своим бывшим мужем Павлом Прилучным, знаменитость немного расслабилась и набрала несколько лишних килограммов, за которые приходится в настоящий момент расплачиваться.

32-летняя Муцениеце отправилась в подмосковный детокс-санаторий, где под присмотром специалистов избавляется от лишнего объема. В настоящий момент звезда весит 53 килограмма 300 граммов.

«Завтра буду 52!» — заверила Агата.

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