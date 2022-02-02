«Надо засунуть свой эгоизм… И идти дальше»: Муцениеце рассказала, как Прилучный оказался с ней в Дубае

В середине января Павел Прилучный и Агата Муцениеце немало подогрели к себе интерес публики, выложив в Сеть совместные снимки из Дубая. Экс-супруги, которые расстались почти два года назад и все это время тихо не переносили даже присутствия друг друга рядом, выглядели на фото весьма тепло.
«Мажор» приобнимал бывшую жену сзади за спинку. Почитатели пары даже стали тешить себя надеждой, что актеры снова вместе. И никто не знал, как они договорились о перемирии.
Оказалось, что первой сделала шаг навстречу Агата Муцениеце, которая организовала праздник в честь именин сына Тимофея и пригласила на него бывшего мужа.
«День рождения Тима я практически не снимала. Ну вы поняли почему… Потому что пришел его папа, а он вообще не любит, когда его снимают. Но, могу сказать, что мы молодцы, мы наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком то, что он пришел на день рождения.
Я думаю, что для Тимоши тоже. Он был счастлив — и мама, и папа… Мы с вами несем ответственность за наших детей. Надо по максимуму стараться делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть свои эмоции, эгоизм… И стараться ради них. У нас пока плохо это получалось», — рассказала Агата Муцениеце на своем YouTube-канале Agata Muceniece.
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