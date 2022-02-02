«Надо засунуть свой эгоизм… И идти дальше»: Муцениеце рассказала, как Прилучный оказался с ней в Дубае

В середине января Павел Прилучный и Агата Муцениеце немало подогрели к себе интерес публики, выложив в Сеть совместные снимки из Дубая. Экс-супруги, которые расстались почти два года назад и все это время тихо не переносили даже присутствия друг друга рядом, выглядели на фото весьма тепло.

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«Мажор» приобнимал бывшую жену сзади за спинку. Почитатели пары даже стали тешить себя надеждой, что актеры снова вместе. И никто не знал, как они договорились о перемирии.

Оказалось, что первой сделала шаг навстречу Агата Муцениеце, которая организовала праздник в честь именин сына Тимофея и пригласила на него бывшего мужа.

«День рождения Тима я практически не снимала. Ну вы поняли почему… Потому что пришел его папа, а он вообще не любит, когда его снимают. Но, могу сказать, что мы молодцы, мы наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком то, что он пришел на день рождения. Я думаю, что для Тимоши тоже. Он был счастлив — и мама, и папа… Мы с вами несем ответственность за наших детей. Надо по максимуму стараться делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть свои эмоции, эгоизм… И стараться ради них. У нас пока плохо это получалось», — рассказала Агата Муцениеце на своем YouTube-канале Agata Muceniece.

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