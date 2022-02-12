Мама в плетеном кардигане, а — дочка в модном пуховике: Орбакайте и Земцов отметились с дочкой на празднике

Певица поделилась кадрами с детской вечеринки, на которой появилась с мужем и внучкой Аллы Пугачевой.

Кристина Орбакайте уже давно стала знаменитой. Она родилась в семье Аллы Пугачевой, поэтому с малых лет была близка к музыке. Теперь Кристина даже снимается в кино.

Примечательно, что она может похвастаться крепкой семьей. Уже много лет артистка счастлива с бизнесменом Михаилом Земцовым. У пары подрастает дочка Клавдия. Влюбленные недавно вместе провели отпуск в Майами, а также путешествовали по Колумбии.

больше по теме Вернулась в Москву: Орбакайте отметилась в аэропорту в жакете в клетку и без макияжа Певица завершила свое путешествие и вернулась в столицу.

12 февраля Орбакайте снова прилетела в Москву. Однако она решила поделиться снимками с детского праздника, на котором побывала не так давно. Это был семейный выход в свет.

Певица поздравила с днем рождения блогера Анастасию, которой всего 8 лет, но она уже знаменита. Клавдия облачилась в белое воздушное платье из органзы и укорченный пуховик цвета фольги. Она танцевала и даже пела с именинницей.

А вот Кристине поверх силуэтного платья надела вязаный кардиган на пуговицах. Михаил выглядел элегантно в рубашке и черном костюме.

«Недавно мы праздновали день рождения замечательной, веселой и талантливой девочки Насти. Одновременно шла съемка клипа на песню „Happy Birthday Song“ с участием нашей Клавочки! Ну, а родители радовались и наблюдали. День рождения, песня и клип получились отлично», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились не только талантом дочки Орбакайте, но и дружной семьей в целом. «Милые девчонки», «Какая красивая у вас Клавочка, повзрослела!», «Все такие стильные», «Кристина прям сияет», «Вот это праздник», «Клава скоро сменит маму! Все данные есть», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале