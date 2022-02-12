Вернулась в Москву: Орбакайте отметилась в аэропорту в жакете в клетку и без макияжа

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она признавалась, что благодаря маме Алле Пугачевой не раз появлялась за кулисами фестивалей и больших концертов. А со временем и она сама смогла прославиться.

Наследница Примадонны даже снимается в кино. Однако в начале этого года артистка устроила себе большое путешествие. Она отдохнула в Майами с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым, а потом устроила себе поездку в Колумбию.

Примечательно, что Орбакайте еще на днях гуляла с дочкой по Нью-Йорку. Они даже посетили легендарный мюзикл, посвященный Майклу Джексону. А вот 12 февраля певица прилетала в Москву. После ночного перелета она поделилась кадрами из аэропорта. Кристина собрала волосы в пучок и надела очки, так как была без макияжа. Она надела клетчатый жакет с брошкой и джемпер.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие были рады тому, что она снова приехала в Россию. «Какая классная», «В маске сложно узнать», «Ну такая красивая», «Прелесть», «Кристина такая простая», «Ну вот она звезда — без страз и платьев», «Наша любимка вернулась», — прокомментировали пост подписчики. К слову, такой же жакет носит и Ани Лорак, которая любит кэжуал стиль.

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