«Надо быть просто счастливой»: 72-летняя Пугачева в дубленке и плюшевой панамке щегольнула в замке

Примадонна рассказала, почему не реагирует на слова хейтеров. При этом она позировала в лучах солнца, демонстрируя свою красоту.

Алла Пугачева большую часть жизни выступала на сцене. Она стала легендарной исполнительницей. И хоть теперь артистка не дает концертов, предпочитая наслаждаться пенсией, она продолжает быть одной из самых обсуждаемых персон в России.

Артистка счастлива в браке с Максимом Галкиным и растит двоих детей: Лизу и Гарри. Зачастую пара показывает, как гуляет по саду или устраивает ужин прямо на кухне.

Недавно Пугачева устроила себе шопинг. Она покрасовалась в шубке у другу Игоря Гуляева. Тогда певица предположила, что ее образ раскритикуют. И некоторые фанаты посчитали, что она поправилась из-за платья оверсайз. Но теперь артистка решила утереть нос хейтерам. Она облачилась в дубленку сливочного цвета и плюшевую панамку.

Алла Борисовна с распущенными волосами прошлась по замку. На нее из окна падал солнечный свет. По всей видимости, звезда собиралась погулять.

«Дорогие друзья, меня часто спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут! Всего вам хорошего!» — заявила Примадонна.

Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит 72-летняя певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Правильные слова», «Шикарная женщина», «Поддерживаю каждое слово», «Ответ, как всегда, на высоте! Это точно!», «Алла Борисовна, вы потрясающая», — прокомментировали пост подписчики.

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