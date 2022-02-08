И в 50 лет умеет отдыхать: Орбакайте в толстовке и лосинах насладилась морской прогулкой

Певица устроила себе продолжительный отпуск. Она оказалась в Боготе.

Кристина Орбакайте является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что артистка долгое время не могла обрести счастье в личной жизни.

От отношений в Владимиром Пресняковым у нее есть сын Никита Пресняков, который счастлив в браке с Аленой Красновой. Также у нее есть сын Дени Байсаров, рожденный от бизнесмена. Но вот уже почти 17 лет звезда счастлива с Михаилом Земцовым. Они растят дочь Клавдию.

В январе Орбакайте предпочла провести время с семьей в Майами, где у нее есть дом. Однако артистка любит путешествовать, поэтому устроила себе поездку в Колумбию.

Примечательно, что там ее приметили уличные музыканты и сочинили про нее песню. Сначала Кристина гуляла по улочкам Картахены. А вот потом прилетела в Боготу. Там вместе с мужем звезда увидела живописные пейзажи.

Пара даже прокатилась на лодке. Орбакайте запечатлелась в фиолетовой толстовке и спасательном жилете. Она показала, как наслаждалась морской прогулкой. Потом пара провела время в ресторане. Живая музыка скрасила их вечер.

«Гостеприимная Колумбия приняла нас со всей своей красотой природы и колоритом! Мы вернулись в прекрасном настроении!» — призналась артистка.

Поклонники восхитились не только тем, как выглядит певица в 50 лет, но и ее умением отдыхать. «Немыслимая красота!» — отметила Алика Смехова. «Какая красотища», — присоединился дизайнер Игорь Гуляев. «Какие вы классные», «Вот это отпуск», «Столько впечатлений», «Кристина светится, счастливая», «Ну это восторг», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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