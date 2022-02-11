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«Я — кудряшка»: Бородина показала, как выглядят ее волосы без выпрямления и укладки

На море ведущая позабыла про бьюти-процедуры.

«Я — кудряшка»: Бородина показала, как выглядят ее волосы без выпрямления и укладки
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Совсем недавно Ксения Бородина болела коронавирусом и запускала в Сеть ролики, сделанные в домашней обстановке.

Тогда ее поклонники могли не только узнать, какие диковинные светящиеся унитазы есть у нее в доме, но и заметить, что без макияжа их любимица выглядит тоже замечательно.

Теперь знаменитая брюнетка улетела на Мальдивы, где не только позабыла про краску на лице, но и про укладку волос. Оказалось, что волосы у Ксении от природы вьются. Видео со своими натуральными локонами знаменитость обнародовала в stories Instagram.

«Если не вытягивать волосы, то я — кудряшка», — подписала кадры Бородина.

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