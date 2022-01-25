И зачем с такой внешностью краситься? Бородина вслед за Брежневой показала себя без макияжа

Тренд на естественную красоту без макияжа все больше набирает обороты. А звезды во время отдыха частенько не только отказываются от краски, но и не стесняются показывать себя в таком виде публике.

Ранее свое лицо мейка показала Вера Брежнева, не скрыв свои светлые, практически прозрачные брови. Что, в принципе, свойственно для внешности блондинок.

Наталья Водянова уже давно не пытается выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Но недавно она появилась даже на званом ужине в своем парижском доме без помады и туши для ресниц.

Ксения Бородина обычно предстает на публике «при всем параде». Но сейчас звезда приболела, поэтому краситься дома не для кого. Тем не менее, отказываться от постов в социальных сетях ведущая не стала и обнародовала видео со своим натуральным лицом.

В таком природном виде Ксения стала выглядеть словно девочка – нежно и мило.

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