«Контент, которого вы достойны»: Бородина похвасталась светящимся унитазом в своем богатом доме

Ведущая Ксения Бородина простудилась и осталась лечиться дома, позабыв про дела и светский образ жизни. Ее основными занятиями сейчас являются домашние хлопоты и заполнение микроблога.

В нем-то она и решила неожиданно показать туалетные комнаты своих дочерей, где установила новые светящиеся унитазы. «Контент, которого вы достойны», — прокомментировала знаменитость, ведя прямой репортаж в Сеть из клозетов своего шикарного дома.

Стоит отметить, что и Теона, и Маруся были откровенно рады новому санфаянсу, да еще такому диковинному.

«Ой, красота!» — поддержала радость дочек Бородина.

Ксения также не смогла не поделиться с фолловерами другим приятным сюжетом: некий мужчина подарил ей огромный букет роз.

«Ну вот, стоило заболеть!» — сказала довольным голосом знаменитость.

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