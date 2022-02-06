Без макияжа, как подросток! Бородина в розовой пижамке «зажгла» в ванной под песню Асти

Многие поклонники сравнивают Ксению Бородину в ее природном виде со старшей дочкой Марусей.

Ксения Бородина обычно появляется в кадре или в свете при полном макияже, с прической, в люксовых вещах. И немногие догадываются, что у себя дома 38-летняя ведущая предпочитает расслабляться – смывать помаду и тушь, делать простую рубашку, наряжаться в удобную пижаму.

Однако своим подписчикам звезда предоставила возможность лицезреть себя в естественном виде. Ксения Бородина собрала локоны на макушке, облачилась в розовый домашний костюмчик и без капли краски на лице «зажгла» в собственной ванной под песню Анны Асти, экс-солистки коллектива Artik & Asti.

В таком виде Ксения Бородина выглядела, как подросток! Не случайно в последнее время все чаще стали говорить о сходстве ведущей со старшей дочкой Марусей, которой 12 лет.

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