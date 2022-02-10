Обрадовался: принц Чарльз не смог сдержать эмоций и позвонил принцу Гарри

Накануне Елизавета II выступила с заявлением. Ее Величество рассказала, что когда принц Чарльз взойдет на престол, его жена – герцогиня Камилла станет королевой.

Принца Чарльза настолько обрадовала эта новость, что он решил сам позвонит младшему сыну, принцу Гарри. Разговор состоялся за несколько недель до официального объявления королевского решения. Эксперты предполагают, что звонок говорит только об одном – отношения Чарльза и Гарри налаживаются. Об этом пишет Mirror.

Напомним, черная кошка между будущим королем и Гарри пробежала в тот момент, когда герцог Сассекский и его жена Меган Маркл решили отказаться от исполнения королевских обязанностей в апреле 2020 года.

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