Главный титул монархии и любовь всей жизни: как 95-летняя Елизавета II удивляет мир

В 2021 году Елизавета II отметила свое 95-летие. Несмотря на преклонный возраст она по-прежнему лихачит за рулем внедорожника, увлекается верховой ездой, посещает мероприятия мирового уровня. Ее жизнелюбие порой поражает. А ведь когда-то она стала королевой по воле случая. Teleprogramma.pro вспомнила все жизненные этапы самого популярного и обсуждаемого монарха современности.

Елизавета II: детство и семья

Будущая королева Великобритании и еще 15 независимых государств Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в семье герцогов Йоркских. Примечательно, что в 17-м доме на Брютон-стрит, где и появилась на свет Елизавета, сейчас находится китайский ресторан и только мемориальная доска указывает на тот исторический момент, который случился почти век назад.

При рождении будущую королеву нарекли так: Елизавета Александра Мария – в честь ее близких родственниц. Так, имя Елизаета Ее Величество унаследовала от мамы, Мария – от бабушки (Марии Текской), а Александра – от прабабушки. Изначально малышку хотели назвать Виктория – в честь прапрабабушки, но потом передумали. В семье девочку называли просто Лилибет.

Кто бы мог подумать, что жесткое прозвище будущей королевы спустя 95 лет приобретет новый оттенок, когда ее внук и невестка решат назвать свою дочь именно так. Напомним, что в начале лета 2021-го Меган Маркл и принц Гарри стали родителями девочки, которую назвали Лилибет Диана.

Тогда, в 1926-м, ее родители и подумать не могли, что однажды их старшая дочь взойдет на трон. Все произошло буквально по воле случая. Спустя десять лет после появления на свет будущей королевы, ее дядя по отцовской линии Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. Многим фанаты британской королевской семьи вспомнили эту историю тогда, когда внук Ее Величества – принц Гарри решил жениться на разведенной американке, а позже также отрекся от исполнения королевских обязанностей.

После того как Эдуард принял свое решение, на трон взошел его брат и отец принцессы Елизаветы Георг VI. После его смерти корона перешла Елизавете.

У королевы была младшая сестра – принцесса Маргарет. Разница в возрасте составляла четыре года. Она была рядом с королевой практически всю жизнь, но умерла в феврале 2002-го в возрасте 71 года. На протяжении всей жизни она много курила и пила, несколько раз была прооперирована. Да и с личной жизнью у Маргарет, не в пример Елизавете, не складывалось. Ее похоронили в день 50-й годовщины смерти отца в мемориальной часовне короля Георга VI. Спустя всего два месяца после этого умерла и королева-мать на 102-м году жизни.

Елизавета II получила престижное домашнее образование. Она изучала историю, музыку, культуру, а также французский язык. К слову, до 80-х годов все британские монархи учились дома. Первопроходцем здесь стала принцесса Диана, которая настояла на том, чтобы ее дети – принцы Уильям и Гарри пошли в школу. С тех пор все королевские наследники посещают частные учебные заведения.

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Елизавета II: коронация и правление

В следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления. По этому случаю в Великобританию ждут четыре выходных дня. План мероприятий уже утвержден – основная их часть, в том числе большой парад в Лондоне, пройдут в начале июня.

А началось все в 1952-м. В начале того года Елизавета II с мужем, принцем Филиппом отправилась на отдых в Кению, но его прервали из-за смерти короля. В течение всего предыдущего года здоровье отца будущей королевы ухудшалось и монархи уже готовились к тому, что Елизавета сменит его на троне. Спустя два дня после смерти Георга VI, 8 февраля 1952 года, Елизавета приняла присягу Тайного совета и подписала клятву престолонаследия.

За церемонией коронации Елизаветы II, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года, наблюдали более 27 млн человек по всему миру. Мероприятие транслировали прямом эфире по телевидению.

К слову, первое обращение Елизаветы к соотечественникам случилось, когда ей исполнилось 13 лет. Тогда она уже занал, что рано или поздно взойдет на трон. В 1939-м, когда началась Вторая мировая война, принцесса записала радиообращение, в котором поддержала пострадавших от бомбежек детей.

Сейчас Елизавета II правит Великобританией и еще 15-ю государствами Содружества. На момент ее коронации их было больше. Тогда в состав входили Цейлон, Пакистан, Южная Африка, которые позже смогли добиться независимости.

Уже в первый год правления королева побывала в каждой из этих стран и впервые в истории правления британских монархов посетила Новую Зеландию и Австралию. Турне продолжалось в течение полугода.

Практически сразу после коронации Елизавета II пожаловала премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю членство в рыцарском ордене Подвязки (высший рыцарский орден Великобритании, который является один из старейших в мире), что дало ему право на титул «сэр». Но спустя всего два года Черчилль подал в отставку по состоянию здоровья, а в 1965-м умер. На похоронах была вся королевская семья, что считается высшим уважением к покойному.

В разные годы Ее Величество принимала в Букингемском дворце политиков разных стран. Так, 1957-й ознаменовался встречей с бывшей первой леди и вдовой 32-го президента США Франклина Рузвельта — Элеонорой Рузвельт. А в июне 1961-го она пригласила в гости президента США Джона Кеннеди и его жену Жаклин.

Яркая и насыщенная королевская жизнь – открытие Олимпийских игр в Монреале, постоянные встречи с первыми лицами государств, рабочие визиты в разные страны (всего в списке посещенных государств королевы – более 130 стран) была омрачена скандалом. В конце 80-х Елизавета перестала находить общий язык с первой женщиной премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Она заняла свой пост в 1979 году.

Периодически в прессе появлялись факты их недопонимания, хотя Букингемский дворец и парламент все отрицали. Ее Величество была недовольна той политикой, которой придерживалась Тэтчер. По мнению королевы, с ее приходом в стране выросла безработица, подавлялись шахтерские забастовки и в целом случился социальный раскол в обществе. В ноябре 1990-го Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке.

Помимо официальных визитов и встреч Елизавета II находила время для знакомства с самыми популярными на тот момент личностями. Так, она не смогла пропустить из виду первый полет человека в космос. Спустя всего два месяца после того, как Юрий Гагарин побывал в космосе, королева приняла его в Букингемском дворце. В честь космонавта накрыли праздничный стол, за которым собралась вся королевская семья. К слову, принимала в своем дворце королева и астронавта Нила Армстронга, который первым побывал на Луне.

Интересовалась Ее Величество не только политикой и событиями мирового масштаба. Так, однажды она лично познакомилась с голливудской актрисой Мэрилин Монро, а еще не смогла пропустить личную встречу с The Beatles. Популярную рок-группу монрах наградила орденом Британской империи. Это случилось в 1965 году. Спустя всего четыре года один из участников «ливерпульской четверки» Джон Леннон отправил ее обратно. Таким образом музыкант выразил протест против поддержки британским правительством американского участия во Вьетнамской войне.

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Елизавета II: личная жизнь, принц Филипп, дети, внуки, правнуки

В начале этого года британская королевская семья готовилась отметить сразу два два больших юбилея. Елизавета II в апреле отпраздновала бы свои 95 лет, но праздник был отменен. Двумя неделями ранее до юбилея она потеряла мужа. В июне принцу Филиппу исполнилось бы 100 лет.

В феврале из Букингемского дворца пришла грустная новость – герцог Эдинбургский госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII с инфекцией. После монарха перевели в госпиталь Святого Варфоломея, где он перенес операцию на сердце. Во дворце заявили, что с 99-летним Филиппом все хорошо. Но 9-го апреля 2021-го он умер, не дожив до юбилея всего два месяца.

Пара, чей общий возраст которых составляет 193 года, познакомилась несколькими годами ранее, когда Елизавете было всего восемь лет. Это случилось на свадьбе дяди королевы, принца Джорджа, в 1934 году. Спустя пять лет они увиделись снова. Тогда Филипп стал курсантом в Королевском военно-морском колледже. 13-летняя Елизавета навещала своих родителей и сестру и влюбилась в молодого человека.

Вскоре после этого они начали писать друг другу письма, а уже к лету 1946 года решили пожениться. Король Георг VI согласился на брак при условии, что Филипп отложит официальное объявление о помолвке на год, когда будущей королеве исполнился 21 год.

В 1948 году миру был представлен будущий наследник Британии принц Чарльз, а еще два года спустя на свет появилась принцесса Анна. Через семь лет после коронации Елизавета и Филипп стали родителями своего второго сына – Эндрю, а спустя еще четыре года у них родился еще один сын – принц Эдуард. Его появление на свет ознаменовалось тем, что принц Филипп был рядом с женой. К слову, он стал первым монархом, который присутствовал при родах королевского наследника.

Следующие 50 лет пара была открыта публике, путешествовала с визитами по всему миру. В 2017 году Филипп объявил о своем официальном уходе из королевской жизни в возрасте 96 лет. По данным The New York Times, за этот период герцог Эдинбургский исполнил более 22 000 сольных выступлений и произнес более 5 000 речей.

В ноябре 1977 года родился первый внук королевы и принца Филиппа — Питер Филиппс, сын принцессы Анны. К этому моменту Елизавета II является прабабушкой 12 британских наследников. Только в этом году на свет появились трое из них. В очередной раз королев обрадовали принц Гарри и Меган Маркл, а также принцессы Беатрис и Евгения.

Кстати, в обручальном кольце Елизаветы II есть скрытое послание. Писательница Ингрид Сьюард рассказала об этом в книге «Королева говорит». Секретное послание тогда еще принц Филипп сделал внутри кольца своей будущей жены. Видели его якобы только три человека.

Елизавета II: скандалы

Как и в любой другой семье, у монархов не обходится без скандалов. Только если в большинстве случаев, семейные ссоры так и заканчиваются на кухне, то, что происходит с членами королевской семьи, обсуждает весь мир.

Первый громкий скандал случился в Великобритании в 90-х. Старший сын королевы – принц Чарльз женился на Диане Спенсер в июле 1981-го. В браке родились двое сыновей – принцы Уильям и Гарри. Но будущий король продолжал крутить роман с Камиллой Паркер-Боулз. С ней Чарльз встречался еще до свадьбы. Когда Диана узнала об этом, то пришла в ярость.

Скандальные интервью, громкий развод и ее гибель в автокатастрофе в 1997-м под Парижем нанесла существенный урон монархам. Ходили слухи, что к смерти леди Ди была причастна и королева. Впрочем, обсуждения периодически касались и личной жизни Ее Величества. Правда, королева никогда не комментировала то, что принц Филипп мог ей изменять.

Еще один громкий скандал разгорелся в 2016-м. Летом того года принц Гарри познакомился с американской актрисой Меган Маркл. К тому моменту она была разведена, да и интимные сцены в сериалах не украшали будущую королевскую особу. Пара долго скрывалась от объективов фотокамер, но спустя чуть больше года со дня знакомства, внук королевы сделал-таки предложение руки и сердца Меган.

Свадьба была назначена на 19 мая 2018-го и только за неделю до торжества Букингемский дворец опубликовал разрешение британской королевы. Сама она тоже была на мероприятии, в числе всех 600 приглашенных гостей, однако за всю церемонию так ни разу и не улыбнулась. В начале 2020-го Меган и Гарри опечалили королеву вновь. В апреле они отказались исполнять королевские обязанности и уехали в США строить новую жизнь.

Елизавета II: хобби и увлечения

Любимые хобби королевы Елизаветы II – верховая езда и разведение собак породы корги. За всю жизнь у королевы было более 30 четвероногих друзей. А вот верховую езду с возрастом она сменила на управление автомобилем. Буквально на днях ее заметили разъезжающей по Виндзору за рулем внедорожника.

В довольно преклонном возрасте королева увлеклась садоводством. Так, недавно в парке Виндзорского замка появились новые розы, которые вывели в дань памяти принцу Филиппу. А еще королева не чурается взять в руки лопату, чтобы посадить очередное дерево. В этом ей обычно помогает принц Чарльз. Он увлекается садоводством более 30 лет.

Елизавета II: последние новости

В октябре 95-летняя Елизавета II переполошила всех британцев. Королева была госпитализирована. Она провела ночь в больнице и к следующему обеду вернулась в Виндзорский замок. Букингемский дворец тогда выступил с официальным объявлением, в котором отметил, что недомогание королевы не связано с коронавирусом.

Врачи посоветовали Ее Величеству на две недели изменить свой график, чтобы больше отдыхать. В связи с этим она отменила поездку в Глазго, где в начале ноября прошел саммит ООН по климату.

Теперь же, как сообщил Букингемский дворец, Елизавета II посетит воскресную службу в честь Дня памяти. Она состоится 14 ноября в Кенотафе.

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Елизавета II: интересные факты

— У Елизаветы II нет паспорта;

— Британская королева не имеет водительских прав;

— Рост королевы всего 152 см, а вес 55 кг;

— Королева сама себе делает макияж;

— Именем королевы назван сорт клубники и роз;

— В коллекции королевы более пяти тысяч шляпок;

— Королева никогда не дает интервью;

— Никто не имеет права касаться ее на публике. Кроме ныне уже покойного мужа;

— В 2020-м году королева запустила производство собственного джина.

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