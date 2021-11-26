От буллинга в школе до британского трона: «несладкая» жизнь принца Чарльза и любовь всей жизни

Принц Чарльз – старший сын Елизаветы II, будущий король Великобритании. К его персоне всегда было намного больше внимания, чем к другим детям королевы. Свадьба, скандалы, дети и внуки, кажется, что ни один момент его жизни не скрыт от общественности.

В ноябре принцу Уэльскому исполнилось 73 года. В последнее время он берет на себя все больше обязанностей, помогая Ее Величеству в государственных делах, но трон пока остается недосягаем. Teleprogramma.pro рассказывает, как складывалась жизнь первого престолонаследника Британии.

Принц Чарльз: детство и юность

Принцесса Елизавета и принц Филипп впервые стали родителями в 1948 году. Спустя год после свадьбы на свет появился их первенец – Чарльз Филипп Артур Джордж, принц Эдинбургский. Он родился 14 ноября в Букингемском дворце. Рождение наследника стало настоящим праздником. Кроме того, что в Лондоне был произведен 41 артиллерийский залп, так еще и морякам выдали двойную порцию рома. Рождение будущего короля отметили все.

Когда Чарльзу было всего два месяца, Елизавета заболела корью и перестала кормить его грудью. Принц Филипп уезжал на флот и практически не видел маленького сына, а когда мальчику исполнилось три года и три месяца его мама взошла на трон.

В 1952 году, после смерти деда Чарльза – короля Георга VI, Елизавета II стала королевой Великобритании, а Чарльз, соответственно, первым престолонаследником, коим является до сих пор. В следующем году Ее Величество отметит 70-летие своего правления.

С момента восхождения на трон королева стала меньше времени уделять маленькому сыну. Поговаривали, что Елизавета II проявляла даже некоторую отстраненность по отношению к нему.

Малыш рос замкнутым, а королевские биографы утверждают, что ему не хватало обычного тактильного контакта с мамой. Однажды, вернувшись из очередного полугодовалого турне, Ее Величество поприветствовала малыша простым рукопожатием.

Принц Филипп, который был известен своими колкими высказываниями, также был довольно суров. Слыша очередную шутку в свой адрес, Чарльз еще больше замыкался в себе. Зато будущий король прекрасно себя чувствовал в компании бабушки – королевы-матери. Она часто забирала внука в свою резиденцию и не пыталась его воспитывать в строгости.

С пяти лет Чарльз начал получать домашнее образование. Ему с трудом давалась математика и точные науки, зато музыка и рисование стали любимыми предметами принца. После трех лет обучения при дворце Чарльза отдали в частную школу Лондона, а еще через год он уехал учиться в Хэмпшир.

В школе ему пришлось нелегко – его дразнили из-за торчащих ушей. Принц еще больше замкнулся в себе, поэтому любил быть в одиночестве, очень скучал по дому и часто болел. Чтобы добиться каких-то успехов в учебе или спорте, ему не хватало смелости. Даже в седле он держался намного хуже своих сверстников.

В 14 лет Чарльз отправился в Шотландию. В школе для мальчиков Гордонстоун он приобрел для себя весьма полезную привычку – бег по утрам и холодный душ. Обе пронес с собой через всю жизнь.

Но и тут отношения с одноклассниками не складывались. Из-за своего мягкого характера он не ввязывался в драки, а еще больше замыкался в себе. Чтобы хоть как-то скрасить одиночество, писал большие письма родственникам. У принца есть младшая сестра, принцесса Анна, которая родилась в 1950-м году, и братья – Эндрю (1960 г.) и Эдвард (1964 г.).

После окончания школы в Шотландии, Чарльз поступил в Кембриджский университет. В 1970 году он получил диплом «бакалавра искусств», а спустя еще пять лет ему присвоили степень магистра.

Титул принца Уэльского Чарльз получил в возрасте 11 лет, однако формальная церемония прошла только в 1969 году. После этого он стал интересоваться политической жизнью страны, а также прошел воинскую службу. Он стал пилотом истребителя и военного вертолета, а также служил на флоте.

Принц Чарльз: взрослая жизнь, романы

Будущий король оказался тем еще ловеласом. В 60-е годы он активно ухаживал за многими девушками. А в 1970-м познакомился с Камиллой Шанд, которая была из дворянского рода. Камилла не отличалась особой красотой, много курила, употребляла алкогольные напитки, но при этом поражала своим чувством юмора и легкостью в общении.

У них завязался роман, но Елизавета II была против такой невестки. Все-таки жена будущего короля должна быть целомудренной и родить королевской семье здоровых наследников. Камилла и сама это понимала, поэтому, когда в 1972 году Чарльз сделал ей предложение, отказала. Историки утверждают, что тогда Ее Величество вздохнула с облегчением и сразу же отправила сына в дальнее путешествие. А когда спустя пять месяцев после расставания Чарльз открыл газету, то увидел там фотографии Камиллы в подвенечном платье. Она вышла замуж за офицера Эндрю Паркера-Боулза.

В 1974 году Камилла родила сына Тома, а в 1978 дочь Лолу. Но брак с Эндрю не сложился. Он откровенно гулял, даже не пытаясь этого скрывать. Поэтому когда Камилла предложила мужу свободные отношения, он без раздумий согласился. С тех пор ее роман с Чарльзом возобновился. Принц доверял ей во всем и прислушивался к ее мнению. А когда встал вопрос о женитьбе, то именно Камилла посоветовала возлюбленному приглядеться к Диане Спенсер.

Хотя по некоторым источникам, еще в 1979 году Чарльз делал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл — внучке легендарного полководца, последнего вице-короля Индии Луиса Маунтбеттена, но та ответила отказом. В 1981 году Чарльз женился на 19-летней Диане Спенсер, которая покорила его своим жизнерадостным нравом, хотя до этого успел повстречаться с ее старшей сестрой Сарой.

больше по теме Королевский бунтарь: как мятежный принц Гарри обрел свое счастье В этом году герцогу Сассекскому исполнилось 37 лет.

Принц Чарльз: принцесса Диана и сыновья

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер состоялась 29 июля 1981 года. за роскошной церемонией наблюдали 750 миллионов зрителей по всему миру. А Диана в подвенечном платье с 7-метровым шлейфом покорила своей изысканностью.

«Он так боялся жениться на леди Диане Спенсер – женщине на 12 лет его младше, которую он не любил и даже не знал достаточно хорошо, что накануне свадьбы он горько плакал. Но все же выполнил свое намерение — как принц писал в письме, он посчитал, что ему «нужно сделать это ради своей страны и семьи», — писал тогда The New Yorker.

Несмотря на свадьбу, Чарльз продолжал общение с Камиллой Паркер-Боулз, а позже Диана признавалась, что уже с первых дней замужества чувствовала себя одинокой.

В 1982 году Диана родила первенца – принца Уильяма, а в 1984-м – принца Гарри.

По некоторым данным, роман Камиллы и Чарльза вспыхнул спустя пять лет после женитьбы принца. А в 1992-м были обнародованы их романтические телефонные разговоры, которые не оставляли сомнений в изменах будущего короля.

Официальный развод Дианы и Чарльза состоялся в 1996-м году, а годом позже леди Ди погибла в автокатастрофе.

Принц Чарльз: Камилла Паркер-Боулз и второй брак

В 1998-м году принц Чарльз познакомил сыновей с Камиллой Паркер-Боулз. На тот момент она уже три года была в разводе. В том же году они вместе побывали на официальном мероприятии, а позже уже и не скрывались от фотографов. К слову, Уильям и Гарри нашли общий язык с мачехой, позже младший сын Чарльза даже признавался в любви в Камилле.

В 2005-м году принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз зарегистрировали свой брак. Впервые за много лет в семье монархов этот брак не был венчанным, а Елизавета II решила пропустить церемонию.

Камилла получила титул принцессы Уэльской, но не стала им пользоваться в память о принцессе Диане. Она предпочитает, когда ее называют герцогиней Корнуолльской. Когда Чарльз станет королем, Камилла получит титул королевы-консорта.

«Камилла оказала на него чудесное воздействие: они вместе путешествуют по миру, и он сейчас счастливее, расслабленнее, увереннее, чем когда-либо раньше», — писали после свадьбы британские СМИ.

Принц Чарльз: хобби, слухи и скандалы

В последнее время принц Чарльз все больше времени уделяет государственным делам – он помогает королеве. Однако в череде обязанностей будущего короля и есть и другие задачи. Так, Чарльз возглавляет 14 благотворительны организаций, а еще безумно любит копаться в саду. Садоводство стало его отдушиной в последние 30 лет. В своем загородном поместье Хайгроув ландшафтный дизайн он выполняет собственноручно.

Кроме того, в числе увлечений Чарльза – рисование и книги. Он пишет картины, которые даже можно купить. Правда, цена полотна будет весьма недешевой – порядка трех тысяч фунтов стерлингов.

Что касается книг, то принц попробовал себя в роли автора. Еще в 1980 году он выпустил книгу под названием «Старик из Лохнагара». Она основана на сказке, которую некогда Чарльз рассказывал своим младшим братьям. Также он написал несколько книг по экологии и ландшафтному дизайну.

Периодически Чарльз, как одна из главных фигур королевской семьи, попадает в скандалы. Безусловно, самый крупный из них связан с романтическими отношениями с Камиллой во время брака с принцессой Дианой. Но публике известны и другие. Так, в 2017-м году появилась информация о том, что у Чарльза есть дочь Сара.

История якобы берет свое начало в 80-х. Тогда, по слухам, Ее Величество хотела удостовериться в том, что Диана сможет родить наследников. Королева-мать распорядилась подсадить другой женщине оплодотворенную Чарльзом яйцеклетку. После врачам рекомендовали удалить все улики, однако специалист их ослушался. Историю больше похожую на сказку, назвали уткой.

Конечно же, один из самых главных слухов, который периодически появляется в прессе связан с престолонаследием. По версии некоторых СМИ королева может передать трон старшему внуку – принцу Уильяму. Однако, согласно королевскому протоколу, первым престолонаследником является Чарльз.

Принц Чарльз: последние новости

На днях принц Чарльз и Камилла отправились в первое после начала пандемии зарубежное турне. С рабочим визитом они посетили Иорданию и Грецию, где с первыми главами государств обсудили вопросы изменения климата и экологии.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.