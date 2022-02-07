«Мы глубоко осознаем честь, оказанную моей матерью»: принц Чарльз намекнул, что готов принять британский престол

Принц Чарльз намекнул, что готов принять британский престол после Елизаветы II. Наследник публично поздравил свою мать, которая занимает трон вот уже 70 лет. Чарльз выразил свою готовность продолжать дело королевы и поблагодарил ее за возможность его супруге Камилле носить звание Королевы-консорта.

«Мы глубоко осознаем честь, оказанную моей матерью. Мы вместе стремились служить и поддерживать Ее Величество и всю нашу семью, моя дорогая жена всегда была моей непоколебимой поддержкой. Год этого беспрецедентного платинового юбилея дает нам всем возможность отпраздновать вместе юбилей службы Королевы, чей пример мы будем продолжать вести в ближайшие годы», — говорится в официальном письме герцогов Корнуолльских, опубликованном в Instagram.

Накануне королева сделала важное официальное заявление — после ее ухода с поста, трон может занять ее сын Чарльз. По информации издания Daily Star во дворце уже готовят все необходимое, чтобы в ближайшее время подготовить народ к смене правителя и устроить церемонию коронации.

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