Королевский бунтарь: как мятежный принц Гарри обрел свое счастье

Принц Гарри родился в королевской семье, в 12 лет потерял маму, а после решил служить в горячей точке. Встретив любовь всей своей жизни, женился на американской актрисе и отказался от привилегий монаршей жизни. К 37-ми он дважды стал отцом и строит новую жизнь в США.

Принц Гарри: детство и семья

Немногие знают, что принц Гарри на самом деле вовсе не Гарри, а Генри. Привычным всем именем его сначала называли в кругу семьи, так и повелось. А полное его имя звучит так: принц Генри Чарльз Альберт Дэвид. Он родился 15 сентября 1984 года в Лондоне, в госпитале Святой Марии. Роды принцессы Дианы длились девять часов, а когда принц Чарльз узнал, что на свет появился мальчик, то откровенно разочаровался. Он так хотел дочь.

Малыш быстро стал любимцем бабушки Елизаветы II. Хотя к тому моменту в семье уже был двухгодовалый Уильям, к нему отношение королевы было немного другим. Все-таки он будущий король, поэтому воспитывали Уильяма немного строже.

Сейчас Гарри является шестым в очереди на престол, а при рождении был третьим. «Пододвинули» его дети принца Уильма — Джордж, Шарлотта и Луи, которые в линии престолонаследия расположились вслед за отцом, заняв третье, четвертое и пятое места соответственно.

Как и старший брат, Гарри учился в тех же учебных заведениях: школе Уэзерби в Лондоне, а затем в школе Ладгроув в Беркшире. Они стали своего рода первооткрывателями — принцесса Диана настояла на том, чтобы сыновья учились вне стен дворца и общались со сверстниками. До этого момента все монархи получали домашнее образование.

Когда Гарри было 12 лет, погибла его мама. Принцесса Диана умерла в результате аварии под Парижем 31 августа 1997 года. Что тогда творилось в душе у маленького мальчика, сложно представить. Позже он обращался к психотерапевтам (впервые об этом расскажет только в 2017-м), а повзрослев, стал заглушать боль от потери спиртным. Позже, уже в сознательном возрасте, вместе с Уильмом и Кейт Миддлтон он создаст фонд Heads Together, который оказывает помощь людям с различными психическими заболеваниями.

На похоронах леди Ди Гарри и Уильям шли вслед за гробом, на глазах миллионов. Тогда брат Дианы граф Спенсер жестоко высказался о решении королевской семьи.

В следующем, 1998 году, Гарри поступил в Итонский колледж, который закончил через пять лет с весьма скромными результатами. Хромала география. Зато принц отличался в спорте — регби, крикет и поло. При росте 189 см просто нельзя было не проявить себя в каком-либо виде спорта. Такая подготовка помогла ему в недалеком будущем — на военном поприще.

После Итона Гарри, как и его старший брат, взял академический отпуск и отправился в Африку. К тому моменту он уже завоевал среди СМИ репутацию «шального ребенка» за употребление легких наркотиков и алкоголя. Надо было реабилитироваться в глазах окружающих. Поэтому в Лесото принц поработал в приюте для сирот, родители которых скончались от СПИДа, а также снял документальный фильм об их жизни.

К слову, спустя почти двадцать лет опыт работы с документалистикой ему вновь пригодится, только уже в США. Кроме того, тогда же Гарри вместе с принцем Лесото создал благотворительную организацию Sentebale для помощи этим детям.

Принц Гарри: взрослая жизнь

В мае 2005 года Гарри приступил к учебе в Военной академии Сэндхерст, а спустя год был комиссован в звании корнета полка Blues and Royals Королевской конной гвардии и направлен для прохождения службы в Виндзор.

В 2007-м принц собирался в Ирак, но из соображений безопасности британские вооруженные силы запретили ему лететь в горячую точку. Гарри даже обиделся, но спустя время все же отправился в Афганистан, где служил авиационным наводчиком. Тайно, разумеется. Но со временем этот секрет был раскрыт, и Гарри вернули в Великобританию, опять же из-за соображений безопасности.

Спустя год принц Гарри приступил к учебе на курсах военного вертолетчика. Успешно сдав экзамен, окончил еще один. И в звании капитана военно-воздушных сил Великобритании вновь отправился в Афганистан. СМИ сообщали, что там, во время одной из боевых операций, он уничтожил одного из командиров движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Под конец своей военной карьеры Гарри объявил о старте спортивных состязаний Invictus Games для бывших и действующих военных, ставших инвалидами. Они ежегодно соревнуются в баскетболе, волейболе, регби и «гребле в помещении».

Принц Гарри: романы

Помимо активной гражданской позиции и участии в военных действиях Гарри успевал крутить романы. Причем каждый из них активно обсуждали в прессе. А было их немало. Не зря за глаза принца называли ловеласом. Одной из самых ярких подруг Гарри была Челси Дэйви.

Дочь южноафриканского миллиардера познакомилась с наследником британского престола еще в школе, а встречаться они начали в 2004 году. Спустя три года пара рассталась, но через шесть месяцев решила начать все сначала. В этот период оба пытались построить отношения на стороне. Еще через три года Челси предложила Гарри остаться друзьями, так как не видела себя членом королевской семьи. Этот роман Гарри был самым продолжительным.

По мнению миллионов, идеальной парой для Гарри была Кресида Бонас — внучка графа Эдварда Керзона, дочь модели Мэри-Гейл Курзон и директора крупной компании MacCulloch&Wallis Джеффри Бонаса. Они познакомились в 2012 году благодаря принцессе Евгении, которая пригласила Кресиду на одно из светских мероприятий. Их роман продлился два года. Стоит отметить, что Кресида, как и Челси, была приглашена на свадьбу Гарри и Меган в 2018-м.

Кроме того, у Гарри были непродолжительные отношения с телеведущей Натали Пинкхэм, которая была старше принца на шесть лет, с австралийской певицей Натали Имбрулья, которая, к слову, была старше его на десять лет. Была в списке возлюбленных Гарри и актриса Дженна Коулман, а также певица Элли Голдинг и многие другие. По данным некоторых СМИ, до встречи с Меган, монарх успел покрутить романы с 20-ю девушками.

Принц Гарри: Меган Маркл, свадьба и дети

С американской актрисой Меган Маркл принц Гарри познакомился в начале июля 2016 года в Лондоне. Их встреча произошла благодаря приятельнице Меган — Вайолет фон Вестенхольц, которая практически с детства знала Гарри.

Безусловно, звезда «Форс-мажоров» была наслышана о королевской семье, но лично Гарри не знала. Именно поэтому перед встречей с принцем она на всякий случай уточнила у подруги: «Он хоть милый?».

Их первая встреча настолько вскружила голову обоим, что уже спустя пару недель после знакомства они отправились в свое первое путешествие в Ботсвану.

Роман развивался стремительно, хотя пара всячески пыталась его скрывать. Уже осенью 35-летняя американка разместила в своем Instagram картинку, на которой были изображены два обнимающихся банана. Пользователи Сети расценили это как намек на серьезные отношения. И не ошиблись.

Спустя год, 27 ноября 2017-го, Гарри подарил Меган кольцо с бриллиантами, после чего пара объявила о помолвке и наконец-то вышла на встречу к журналистам. Их свадьба состоялась 19 мая 2018-го в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Венчание посетили более 1200 гостей, среди которых было много звезд. На невесте было платье Givenchy, которое поразило всех простотой и элегантностью, и пятиметровая фата. К слову, рекорд был только у принцессы Дианы. Ее свадебная фата была около семи метров. На голове Меган сияла тиара королевы Марии — бабушки Елизаветы II. В этот день королева даровала молодоженам титул герцогов Сассекских.

В октябре 2018-го появилась информация о том, что Меган ждет первенца. 6 мая 2019 года экс-актриса родила сына. Его назвали Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Арчи — это уменьшительно-ласкательная форма немецкого имени Арчибальд, которое переводится как «храбрый».

В начале лета Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. 4 июня 2021 года у них родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана, в честь ее бабушки и прабабушки. Родители пока не показали ее фото общественности.

Принц Гарри: отказ от королевских обязанностей и другие скандалы

Скандалы в королевской семье — нередкое явление. И с Гарри они тоже случались. Самый первый случился как только он появился на свет. Поводом для того была его рыжая шевелюра.

Известно, что после развода принцессы Дианы и принца Чарльза у матери Гарри случился тайный роман с майором Джеймсом Хьюиттом, который тоже был рыжеволосым. Однако позже появилась информация, что Гарри родился гораздо раньше, чем Диана закрутила роман.

В январе 2005 года Гарри спровоцировал скандал значительного масштаба, появившись на костюмированной вечеринке в подобии формы Африканского корпуса Вермахта со свастикой на рукаве, за что был вынужден принести официальные извинения.

И один из самых громких и обсуждаемых стал скандал, связанный с отказом от королевских обязанностей. В апреле 2020-го Меган Маркл и принц Гарри объявили о том, что хотят строить новую жизнь за океаном. Летом того же года они обосновались в Калифорнии, где купили особняк за 14 млн долларов, а позже обеспечили себе финансовую независимость, заключив многомиллионные контракты с Netflix и Spotify.

В марте этого года Меган и Гарри вновь спровоцировали новый скандал, дав откровенное интервью Опре Уинфри. Во время двухчасовой беседы герцоги Сассекские раскрыли шокирующие подробности своей жизни в Лондоне, обвинив дворец в расизме. Экс-актриса заявила, что даже хотела покончить с собой, будучи беременной первым ребенком. Все эти заявления вызвали бурю эмоций не только в Букингемском дворце, но и среди миллионов поклонников королевской семьи.

Принц Гарри: последние новости

Летом этого года стало известно, что принц Гарри решил написать мемуары. Книга выйдет в свет в конце 2022-го. О чем Гарри расскажет на ее страницах — пока неизвестно. Но Букингемский дворец уже опасается.

Ведущие мировые СМИ отмечают, что в скором времени принц вновь прилетит в Лондон, возможно, с Меган Маркл. Пара еще не крестила свою дочь Лилибет и мечтает сделать это на глазах у королевы.

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