Две королевы: Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз впервые вышли в свет вдвоем

Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз впервые вышли в свет вдвоем. Королевские особы побывали на учебной площадке по искусству и культуре в Тринити-Буй-Уорф в Лондоне. Будущих королев сопровождал принц Чарльз.
Кейт Миддлтон удалось построить доверительные отношения с мачехой своего мужа. Во время мероприятия женщины доверительно наклонялись друг к другу, шутили и обменивались мнениями. Британцы похвалили будущих королев за такое поведение на публике.
«Прекрасные герцогини в деле», «Мне нравится, как гармонично они смотрятся вместе», «Наши будущие королевы в процессе становления», «Отличный тандем, так преданно работающий на монархию», — передает слова британцев Express.
Известно, что герцогиня Корнуольская радушно приняла Кейт в семью, когда они только начинали встречаться с принцем Уильямом. Камилла давала ценные советы будущей невестке, как ей вести себя с наследником британского престола.
«Она доверила Кейт секрет крепкого брака с наследным принцем. Нужно держаться рядом с ним, быть готовой подгонять под него не только свое расписание, но и свою жизнь в целом», — сообщил королевский биограф.
Камилле Паркер-Боулз удалось заслужить доверие британцев. Изначально именно ее винили в крахе брака Чарльза и Дианы. Однако с момента, как она стала женой принца Чарльза, ей удалось выстроить отношения не только с сыновьями Леди Ди, но и расположить к себе королеву Елизавету II и Кейт Миддлтон.
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