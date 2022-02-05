Две королевы: Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз впервые вышли в свет вдвоем

Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз впервые вышли в свет вдвоем. Королевские особы побывали на учебной площадке по искусству и культуре в Тринити-Буй-Уорф в Лондоне. Будущих королев сопровождал принц Чарльз.

Кейт Миддлтон удалось построить доверительные отношения с мачехой своего мужа. Во время мероприятия женщины доверительно наклонялись друг к другу, шутили и обменивались мнениями. Британцы похвалили будущих королев за такое поведение на публике.

«Прекрасные герцогини в деле», «Мне нравится, как гармонично они смотрятся вместе», «Наши будущие королевы в процессе становления», «Отличный тандем, так преданно работающий на монархию», — передает слова британцев Express.

больше по теме Кейт Миддлтон взяла на себя спортивные обязанности принца Гарри Герцогиня Кембриджская теперь официальный королевский покровитель английского регби.

Известно, что герцогиня Корнуольская радушно приняла Кейт в семью, когда они только начинали встречаться с принцем Уильямом. Камилла давала ценные советы будущей невестке, как ей вести себя с наследником британского престола.

«Она доверила Кейт секрет крепкого брака с наследным принцем. Нужно держаться рядом с ним, быть готовой подгонять под него не только свое расписание, но и свою жизнь в целом», — сообщил королевский биограф.

Камилле Паркер-Боулз удалось заслужить доверие британцев. Изначально именно ее винили в крахе брака Чарльза и Дианы. Однако с момента, как она стала женой принца Чарльза, ей удалось выстроить отношения не только с сыновьями Леди Ди, но и расположить к себе королеву Елизавету II и Кейт Миддлтон.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.