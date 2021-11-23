«А как насчет нас с вами?»: как герцогиня Камилла влюбила в себя принца Чарльза и добилась своей цели спустя 35 лет

Добиться своего любой ценой — это выражение как нельзя лучше подходит к описанию жизни Камиллы Шанд, более известной как Камилла Паркер-Боулз, а теперь и герцогиня Камилла. Свою любовь к принцу Чарльзу она пронесла сквозь годы, а это ни много ни мало, 35 лет.

Вышла замуж за другого, родила детей, была любовницей, стала бабушкой и наконец-то получила титул принцессы и герцогини, а в будущем получит еще один, самый главный, — королевы. Правда, он будет с приставкой «консорт». Сайт Teleprogramma.pro предлагает вспомнить историю непростой жизни жены будущего короля.

Герцогиня Камилла: детство, семья, образование

В 1947 году, а именно 17 июля, в семье майора Британской армии Брюса Шанда и Розалинд Шанс родилась девочка. Ее назвали Камилла Розмари Шанд. Мама малышки — старшая дочь достопочтенного Роланда Кьюбитта из дворянского рода джентри.

С ранних лет Камилла была окружена нянечками, гувернантками, которые ей прививали хороший вкус и дисциплину. Однако их старания успехом не увенчались.

Больше всего по душе Камилле были другие развлечения — лошади, плавание, веселое времяпрепровождение в кругу друзей. Родители попытались усмирить бунтарский дух дочери и отправили ее в пансион Дамбреллз, а затем и в Куин Гейт Скул, где, по их ожиданиям, наследница должна была получить хорошее воспитание и стать интеллигентной дворянкой.

Прошло несколько лет, Камилла вернулась домой и еще больше шокировала культурных родственников. Она курила как паровоз, могла ввернуть крепкое словцо, пила алкоголь солидными порциями, а еще безумно интересовалась политикой и спортом.

Немудрено, что с таким набором качеств, подруг у Камиллы не было. Девочки даже побаивались эту рослую, а рост будущей королевы 173 см, и откровенную девушку. Зато во внимании молодых людей отбоя не было. «Рубаха-парень» быстро находила общий язык с молодыми людьми и однажды совершенно случайно, буквально с первого взгляда, влюбила в себя принца Чарльза.

Герцогиня Камилла: взрослая жизнь, романы и любовь всей жизни

Неидеальная внешность и целый набор вредных привычек не помешал Камилле построить первые отношения еще в 17 лет. Благодаря прекрасному чувству юмора и легкому характеру она быстро вскружила голову 25-летнему офицеру Эндрю Паркеру-Боулзу.

Они познакомились на балу дебютанток. За высоким статным красавцем Эндрю буквально вереницей ходили миловидные дамочки из семей с хорошей родословной и идеальным воспитанием. Но офицер, к удивлению многих, тогда выбрал Камиллу. Правда, ненадолго.

Их бурный роман заканчивался, когда Эндрю очаровывал свою новую поклонницу. А через время возвращался к Камилле и все начиналось снова. Будущая королева хотела замуж и ждала предложения руки и сердца, но однажды плюнула на все. Эндрю заявил, что уезжает в командировку, а сам уединился в укромном местечке с очередной барышней. Точка была поставлена.

Горевала Камилла недолго. 8 июля 1970 года она отправилась на прогулку по Виндзорскому парку, где волею судьбы решил скрасить свое одиночество и 22-летний принц Чарльз.

«Между прочим, Ваше Высочество, моя прабабушка была любовницей Вашего прапрадедушки. А как насчет нас с вами?» — заявила Камилла, буквально прыгнув с места в карьер.

К слову, история о любовной связи бабушки Камиллы и дедушки Чарльза, короля Георга VII имела место быть. В семье будущей герцогини ею даже гордились и частенько вспоминали.

Чарльз влюбился. Уже в 1972 году он решил сделать Камилле предложение, но неожиданно получил отказ. Камилла понимала, что Ее Величество будет против их союза. В тот момент, как писали королевские историки, Елизавета II вздохнула с облегчением.

Все-таки жена будущего наследника британского престола должна была быть целомудренной, чем Камилла уже давно не могла похвастаться. Чарльз загрустил, а королева решила отправить его в морской поход на полгода, чтобы развеялся.

Тем временем первая любовь Камиллы — Эндрю Паркер-Боулз нашел-таки утешение в объятиях принцессы Анны — единственной дочери Елизаветы II и принца Филиппа. Они даже хотели идти под венец, но тут снова вмешалась королева. Не тех кровей был Эндрю, точнее, не того вероисповедания. Ее Величество просто не могла такого допустить. Позже Анна и Эндрю расстались. Статный красавец вспомнил, что где-то грустит Камилла и… позвал ее замуж.

Герцогиня Камилла: первый муж, дети и развод

Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркера-Боулза прошла спустя пять месяцев после того, как Чарльз отправился в свой поход. Однажды утром он открыл газету Time и увидел фотографии любимой в подвенечном платье.

С Эндрю Камилла поселилась в загородном доме. В 1974-м году она родила сына Тома, а спустя четыре года — дочь Лору. Появление в доме детей не остановило прыть Эндрю. Он арендовал квартиру в Лондоне, куда, по данным разных СМИ тех лет, буквально толпами ходили сомнительного воспитания девицы.

В какой-то момент Камилле надоело подобное поведение законного мужа и она предложила ему «свободный брак». Он несомненно согласился, а у Камиллы теперь появилась возможность без угрызения совести встречаться с Чарльзом. К слову, будущий король стал крестным отцом ее сына.

К концу 70-х на Чарльза давила не только мама-королева, но и общество. Будущему королеву уже давно пора было обзавестись собственной семьей, но подходящей кандидатуры не было. Однажды Камилла посоветовала Чарльзу приглядеться к Диане Спенсер. Тот прислушался и спустя несколько месяцев повел 19-летнюю Диану под венец. На календаре было 21 июля 1981 года.

Спустя время принцесса Уэльская признается в том, что если бы она тогда знала о связи будущего мужа с Камиллой, то ни за что бы не согласилась на этот брак. Периодически леди Ди находила подтверждения своим догадкам — запонки с инициалами любовников, да и окружение не могло держать язык за зубами.

Позже Диана скажет, что в развале семьи она винит Камиллу, потому что та, несмотря на брак Чарльза, продолжала с ним встречаться. Хотя за день до свадьбы Чарльза и Дианы между любовниками произошел разговор. Они договорились больше не встречаться. Но, как показало время, чувства оказались сильнее.

А времени прошло не так много. Уже на пятый день свадебного путешествия Чарльз позвонил Камилле. Они долго разговаривали, принц жаловался на холод со стороны молодой жены, Камилла советовала уделять ей больше времени и внимания.

Отношения Дианы и Чарльза окончательно разладились в 1986-м. На тот момент у них уже было двое детей — четырехлетний Уильям и двухлетний Гарри. Чарльз и Камилла снова начали встречаться.

Официальный развод Дианы и Чарльза случился спустя десять лет, в 1996-м, а годом позже она погибла в автокатастрофе под Парижем. Камилла развелась с Эндрю в 1995-м.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз: свадьба и отношения с королевской семьей

9 апреля 2005 год. Этот день Камилла Паркер-Боулз ждала долгих 35 лет. Она наконец-то стала женой принца Чарльза и получила титул принцессы Уэльской, которым не захотела пользоваться в память о принцессе Диане. Жене будущего короля по душе титул герцогини Корнуолльской.

Свадьба прошла весьма скромно по королевским меркам, а Елизавета II предпочла и вовсе не ходить на торжество. Они не венчались, как того требует королевский протокол, а просто зарегистрировали свои отношения.

Кстати, Камилла быстро нашла общий язык с сыновьями Чарльза и Дианы — принцами Уильямом и Гарри. Они ответили ей взаимностью. В одном из интервью, Гарри даже признавался в любви к мачехе.

Герцогиня Камилла: образ жизни, благотворительность, скандалы

В этом году Камилла отметила свое 74-летие. Все больше времени она старается уделять своим пятерым внукам, но при этом не забывает и о собственных проектах. В первых рядах благотворительность. В числе самых популярных — Королевское общество остеопороза, организации помощи вынужденно покинувшим свой дом ShelterBox, приюта Battersea Dogs & Cats Home и ряд других.

В 2017-м в прессу просочилась информация о том, что Камилла и Кейт крупно поссорились. Якобы герцогиня грубо высказалась в адрес жены своего пасынка. Но шум быстро улегся, а по снимкам королевской семьи было понятно, что между Кейт и Камиллой хорошие отношения — они мило улыбаются, когда проводят время вместе.

Герцогиня Камилла: последние новости

На днях Камилла и Чарльз отправились в свой очередной королевский тур. Он стал первым зарубежным после пандемии. Пара отметилась в Аммане и Греции, где встретилась с монархами этих стран.

Ранее Камилла успела составить компанию Чарльзу в Глазго, где проходит саммит ООН по климату, а в перерыва между поездками провела мероприятие для участников своего читального клуба.

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