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Не получила приглашение: принцесса Диана отмечала Рождество в одиночестве, пока Гарри и Уильям были с Елизаветой II

Последний праздник в жизни мать наследников британского престола провела одна.

Не получила приглашение: принцесса Диана отмечала Рождество в одиночестве, пока Гарри и Уильям были с Елизаветой II
Принцесса Диана, принц Уильям и принц Гарри. Фото: globallookpress.ru

Принцесса Диана отметила последнее Рождество в своей жизни в одиночестве. В 1996 году мать наследников британского престола — принца Уильяма и принца Гарри, развелась с их отцом принцем Чарльзом. После развода Леди Ди перестали приглашать на все семейные мероприятия.

Традиционно каждый год Рождество королевской семьи проходит в Сандрингеме. Маленькие принцы были обязаны отмечать праздник с отцом и венценосной бабушкой. Елизавета II не сделала исключения для Дианы Спенсер и мать наследников в рождественскую ночь осталась в одиночестве.

«Уильям и Гарри собирались в Сандрингем, и принцесса Диана была одна. Она настояла, чтобы сотрудники проводили время со своими семьями, а мы оставили еду в холодильнике», — рассказал королевский шеф-повар Даррен МакГрейди изданию Express.

В 1997 году в Париже Леди Ди погибает в автокатастрофе. Диана Спенсер стала любимицей британцев, несмотря на несчастливый брак с принцем Чарльзом.

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