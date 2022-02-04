«Давно не виделись»: белокурый и кудрявый красавец-внук Пугачевой Байсаров вышел на связь с поклонниками

Сын Кристины Орбакайте и младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров после паузы вышел на связь с подписчиками микроблога.
Молодой человек записал видеообращение к поклонникам.
«Всем привет! Давно не виделись. Как прошел ваш бесконечно длинный январь? Я, кажется, за этот месяц успел сделать все – и побывал с семьей, и походил на замечательные мероприятия своих знакомых организаторов, которые вдохновили меня на весь год вперед.
Пока болел омикроном, перерисовал полкомнаты – декор, картины, все, что угодно. А еще я распланировал весь год. У меня для вас много всего крутого и интересного», — рассказал Дени Байсаров.
В кадре он лучезарно улыбается. Стоит отметить, что Дени Байсаров, как и его мама, блондин. У него еще и кудрявые волосы.
Миловидная внешность Дени, вероятно, не дает покоя многим его поклонницам. Кстати, они сходятся во мнении, что Дени Байсаров и его тетя, младшая сестра Кристины Орбакайте Лиза Галкина, внешне очень похожи.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.