А из-под шапки кудрявый чуб выбивается! Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров в тренче цвета айвори пришел на ГУМ-каток

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров крайне редко публикует свои фотографии в микроблоге.

На своей страничке в Instagram сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте чаще делится креативными видео, чем кадрами с рассказом о своей жизни.

Но все-таки иногда Дени Байсаров делится некоторыми моментами. Так случилось и в эту пятницу.

Молодой человек решил сообщить подписчикам о прогулке по центру Москвы. В сторис микроблога Дени Байсаров поделился своим редким снимком, на котором предстал в утепленном тренче цвета айвори, укутанный шарфом. Голову Дени Байсаров утеплил шапкой-бини, из-под которой кокетливо выбивался его кудрявый чуб.

Напомним, Дени Байсаров — младший сын Кристины Орбакайте и средний из трех детей певицы. У Дени есть старший брат Никита Пресняков и младшая сестра Клава Земцова. Все дети Кристины Орбакайте дружны между собой, поддерживают теплые отношения с бабушкой Аллой Пугачевой, ее мужем Максимом Галкиным и близнецами Гарри и Лизой.

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