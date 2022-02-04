«Вся семья в сборе»: Пугачева кокетливо обнажила плечи, представ в кружевной блузе рядом с мужем, детьми и внучкой

Певица Алла Пугачева вместе с семейством позировала на памятном снимке.

Певица Алла Пугачева уже несколько лет не выходит на сцену.

Сейчас Примадонна посвящает все свое время мужу Максиму Галкину и воспитанию детей-близнецов от него — дочери Лизы и сына Гарри. А между тем поклонники жаждут новых встреч с певицей.

Каждое фото, которое появляется в микроблоге Аллы Пугачевой или Максима Галкина, производит фурор в Сети.

В ожидании новых снимков, в фанатских аккаунтах появляются архивные кадры с участием Аллы Пугачевой и ее семьи, которые тоже вызывают бурную реакцию поклонников Примадонны.

На этот раз в Сети появился кадр, который был сделан в теплое время года. На нем Алла Борисовна предстала с мужем Максимом Галкиным, дочками Кристиной Орбакайте и Лизой, сыном Гарри и внучкой Клавой.

Алла Пугачева облачена в кружевную блузу с кокетливо открытыми плечами, белые туфли и голубые джинсы.

«Вся семья в сборе», — гласит подпись под снимком.

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