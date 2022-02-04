«Характерная форма уха»: эксперт оценил, действительно ли на нашумевшем фото с камер видеонаблюдения Анастасия Заворотнюк

Фотография с камер видеонаблюдения с участием мужа больной актрисы Анастасии Заворотнюк, разошедшаяся по Сети, наделала много шума.

Дело в том, что на переднем сиденье «мерседеса» рядом с Петром Чернышовым сидела женщина.

У некоторых поклонников актрисы не было сомнений в том, что в кадре — Анастасия Заворотнюк, которая уже три года не появляется на публике.

Правда, фото черно-белое и очень низкого качества. Так что утверждать, что на нем действительно Анастасия Заворотнюк, со стопроцентной вероятностью нельзя.

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«Комсомольская правда» обратилась за консультацией к эксперту по безопасности Александру Власову, хорошо знающему принципы распознавания лиц.

«По снимку такого качества ни один специалист со стопроцентной уверенностью не даст вам ответ на этот вопрос, — предупредил эксперт. — Это как встретить динозавра на Красной площади, вероятность 50% — либо встретишь, либо нет. Я вижу, что форма носа и губ изменилась, а главное — у женщины на снимке закрыты глаза, по которым сходство определяется в первую очередь. Мы не видим ни зрачков, ни разреза глаз: для экспертизы это критично».

Но на одну деталь он все же обратил внимание.

«Меня смутила характерная форма уха: на ранних снимках актрисы мы видим те же очертания, — отметил Александр Власов. — Однако опять же это могла тень так упасть. В любом случае, я бы не решился делать вывод, что в кадре Анастасия Заворотнюк».

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