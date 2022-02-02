Кто рядом с фигуристом? неожиданное фото мужа Анастасии Заворотнюк переполошило фанатов

Петр Чернышев был замечен за рулем черного Mercedes.

Накануне муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев был замечен за рулем черного Mercedes, который рассекал по улицам Москвы.

Внимательные фанаты рассмотрели на фото, что рядом с ним на переднем пассажирском сидении была некая женщина средних лет. На актрису Заворотнюк она не была похожа, во всяком случае на ту, которой помнят звезду «Моей прекрасной няни» фанаты.

По слухам, фигурист управлял иномаркой, которая оформлена на мать Анастасии – 78-летнюю Валентину Заворотнюк. По данным «Пятого канала» за автомобилем числятся несколько штрафов на общую сумму 50 тысяч рублей.

больше по теме Гонорар вполне приличный: стали известны заработки Чернышева за участие в шоу Муж актрисы Анастасии Заворотнюк неплохо заработал за время новогодних праздников.

Напомним, все новогодние праздники Петр Чернышев трудился не покладая рук. Фигурист задействован в ледовых шоу Татьяны Навки.

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