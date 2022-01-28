«Снимали долго»: Анна Заворотнюк вспомнила, как играла в кино с мамой

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, как проходили ее совместные съемки с родительницей.

В личном микроблоге Анна Заворотнюк вспомнила, как сыграла няню Вику в детстве.

«Я тогда текст учила вместе с мамой. Помню, что снимали долго — один небольшой эпизод занял часов семь. Но все равно было очень интересно, весело и необычно», — заявила Анна.

Также Заворотнюк рассказала о том, что ее мама находится в стабильно тяжелом состоянии, но продолжает бороться с болезнью. Дочь Анастасии Заворотнюк успокоила поклонников актрисы. Фанаты исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» были уверены, что актриса больше не может говорить.

«Пожалуйста, опровергните слух, что ваша мама потеряла речь», — обратились к девушке фолловеры.

«Это очередной бред журналистов», — ответила Заворотнюк в личном микроблоге.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк отметила 26-летие. Модель рассказала, что целое утро не могла выйти из своей комнаты. Потому что жених готовил сюрприз для нее.

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