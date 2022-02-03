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«К сожалению, это Заворотнюк»: Рустам Солнцев опознал актрису на снимке с дорожных камер

По мнению экс-участника «Дома-2», Анастасия Заворотнюк не сильно изменилась.

«К сожалению, это Заворотнюк»: Рустам Солнцев опознал актрису на снимке с дорожных камер
Рустам Солнцев. Фото: globallookpress.ru

Рустам Солнцев опознал больную онкологией Анастасию Заворотнюк на снимке, который недавно попал в сеть. Актрису и ее супруга Павла Чернышова заметили на снимке с камер дорожного видеонаблюдения. Однако поклонники спорят, похожа ли женщина рядом с фигуристом на звезду сериала «Моя прекрасная няня». Онкология внесла свои коррективы во внешность актрисы, однако экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев признает, что узнал Заворотнюк.

«К сожалению, это Заворотнюк. А что вы хотели увидеть, ребят? Она еще не плохо выглядит. Не такое огромное лицо, короткие волосы. Рак никого не красит», — заявил блогер в ролике на своем YouTube-канале.

Анастасия Заворотнюк уже два года избегает постороннего внимания на фоне борьбы с онкологическим заболеванием. Актрисе диагностировали рак головного мозга.

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