Только вдвоем: Савельева в хитовых ботинках челси и в кепочке Gucci отметилась с мужем на променаде

Певица Саша Савельева – молодая мама. В марте 2019 года она подарила своему мужу, актеру Кириллу Сафонову, сына Леона. Поэтому львиную долю своего времени она посвящает сыну.

Тем не менее, звезда нашла время вырваться на променад с мужем без ребенка. Саша Савельева облачилась в джоггеры и худи оттенка кофе с молоком, примерив также трендовые в сезоне ботинки челси и кепочку Gucci.

Во время прогулки Кирилл Сафонов, преисполненный чувств, даже поднял свою супругу на руки и покружил в воздухе.

«Родители должны проводить 24 часа в неделю без детей. Чтобы посвятить время друг другу и отношениям. Нам всем часто необходимо свободное время на себя. А если у вас большая семья это время — дефицит. Также страдают и отношения, когда двое превращаются в трое или четверо или пятеро… и совершенно забывают о том, что они не только любящие родители, а еще и муж и жена. А ведь отношения требуют работы над собой и, собственно, над отношениями. Подурачиться, сходить в кино, в парк или сорваться куда-то на 1 день.

Мы с Кириллом, признаюсь честно, давно не выбирались никуда вдвоем и только. Я уже не говорю о целом дне или сутках, но, считаю, каждые отношения в этом нуждаются», — порассуждала в личном блоге Савельева.

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