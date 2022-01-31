На надежных папиных плечах: Савельева показала, как Сафонов с двухлетним сынишкой на шее изучают мир

Певица Саша Савельева, экс-солистка группы «Фабрика», 12-й год счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. У них подрастает сын Леон, которому в этом году будут отмечать трехлетие, но до сих пор лицо мальчика видели только родные.

Изредка Савельева показывает ребенка в своем микроблоге. Естественно, со спины. На этот раз она поймала в кадр сына на плечах у мужа. Мальчик с папой что-то пристально изучали, глядя в окошко.

Если для Савельевой сынок стал первенцем, то у Сафонова это уже второй ребенок. От первого брака с женой Еленой Сафоновой у него есть взрослая дочь Анастасия, которй уже 27 лет. Она живет в США.

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