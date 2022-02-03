Уже большой: Савельева запечатлела подросшего сына Сафоновы в пуховом костюме на прогулке

Саша Савельева является известной певицей. Она длительное время выступала с группой «Фабрика». Примечательно, что артистка никогда не была обделена мужским внимание.

Однако ее сердце смог завоевать Кирилл Сафонов. Влюбленные длительное время не думали о детях, а потом у них появились сложности в этой сфере. Но в 2019 году у них родился сын Леон. До сих пор пара скрывает его лицо.

Примечательно, что теперь Саша строит сольную карьеру. Большую часть свободного времени она посвящает семье. Порой певица выходит в свет с мужем. А вот 3 февраля она отправилась на прогулку.

Звезда запечатлела своего сына, который был облачен в пуховой костюм. Мальчик стоял во дворе и смотрел на каток, где было много людей. Савельева наблюдала за ним. Не исключено, что в итоге и они покаталась на коньках.

«Человек заинтересовался», — отметила певица.

Поклонники восхитились тому, как вырос Леон. «Ну какая прелесть», «Вот это вы его утеплили», «Красота какая», «Саша, вы так часто стали его показывать», «Фигуристом может станет», «Интересно, где вы гуляете», «Саша, какая вы замечательная мама», «Ну что за прелесть», «Любуюсь вашим сыном», «Покажите уже лицо», «Такой зимний пупс», — прокомментировали пост подписчики.

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