Словно статуэтка: Савельева в черных брюках клеш и блузке с модным воротником «Клодин» устроила дефиле

Певица поделилась видео. Она не только похвасталась новым образом, но и оказалась в неловкой ситуации.

Саша Савельева является известной певицей. Она долгое время выступала с группой «Фабрика». Блондинка с вьющимися локонами всегда привлекала к себе внимание. Но ее сердце завоевал актер Кирилл Сафонов.

Они уже давно счастливы в браке. Примечательно, что у пары несколько лет назад родился сын. Тогда артистка покинула коллектив и начала сольную карьеру. Более того, она быстро вернулась в форму и стала часто участвовать в фотосессиях.

У Саши есть свой стиль в одежде. Она предпочитает лаконичные и элегантные образы. Обычно певицу сопровождает муж на красных дорожках. Тогда она облачается в вечерние платья или корсеты с юбками.

На этот раз артистка поделилась видео, на котором спускается по лестницей в черном костюме. Брюки клеш и блузка не только с белыми манжетами, но и кружевным воротничком «Клодин» подчеркнули ее стройность.

Но во время дефиле Савельева оступилась и рассмеялась. Она не постеснялась показать неловкую ситуацию.

«Когда задумал одно, а получил… что получил (смотреть до конца)», — написала звезда.

А вот поклонники посчитали, что у артистки прирожденная грация. Многие одарили ее комплиментами. К слову, воротник «Клодин» давно стал трендом. Екатерина Стриженова, Ольга Бузова и другие звезды носят наряды с таким воротничком. «Здорово. Вы не боитесь быть смешной», «Ой, какое очарование», «Такая стройная», «Наряд прям верх эстетики», — прокомментировали пост подписчики.

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