Алсу в модных джинсах-трубах и белоснежной блузке «зажгла» на сцене с Жасмин и Зарой

Певица посетила праздник Льва Лещенко, который устроил концерт в честь юбилея. Многие звезды пришли, чтобы его поздравить.

Алсу является известной певицей. Она выступает на сцене с малых лет и знает многих великих артистов. Алсу уже давно является не только популярной исполнительницей, но и мамой.

Она всегда старается выглядеть элегантно, чтобы подавать хороший пример детям. Однако звезда носит не только вечерние платья, но и повседневные образы. А когда она видится с подругами, то любит потанцевать.

1 февраля Алсу появилась на празднике, который устроил Лев Лещенко. Знаменитый артист отметил юбилей, устроив большой концерт. У него было несколько номеров с гостями. Так на репетиции на сцену к нему поднялись Жасмин и Зара.

Присоединилась к ним и Алсу. Она облачилась в модные джинсы-трубы с подворотами и белую блузку оверсайз. Певица стала петь и танцевать вместе с коллегами.

«Готовим сюрприз! Уже скоро», — отметили исполнительницы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит исполнительница хита «Зимний сон». Многие одарили ее комплиментами. «Что за три грации», «Какая вы красивая», «Вот это Лев Валерьянович в малине», «Какая вы стильная! Джинсы смотрятся шикарно», «Очень стройная», «Три стройные и красивые брюнетки», «Вот это имениннику повезло», «Красотища! А как танцуете!» — стали писать пользователи Сети.

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