«Морковки», скинни, клеш: Пугачева, Топурия, Лорак и другие звезды носят ультрамодные джинсы

Дизайнер Андрей Волконский рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о самом универсальном и практичном предмете гардероба на примере звезд шоу-бизнеса.

Как не прогадать с аутфитом? Всегда быть на пике и в курсе всех тенденций? Ответ прост — модникам стоит прислушаться с мнению стилистов. А мы вам в этом поможем. Об актуальных джинсах сайту Teleprogramma.pro рассказал дизайнер Андрей Волконский.

Кети Топурия

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия славится своим чувством стиля. Она следит за модой, поэтому часто носит трендовые наряды. Но даже певица не обходится без джинсов. Она носит их со свитером и зимними лоферами. Артистка предпочитает выдерживать образ в двух цветах, чтобы лук был гармоничным.

Ольга Бузова

«Беспроигрышный вариант — джинсы Slim Fit. Мода на джинсы часто меняется, но хорошая пара зауженных (не путать со скинни) джинсов всегда будет актуальна. Не слишком свободные и не слишком обтягивающие, такие джинсы идут всем и хорошо вписываются в любой образ. Так что берите пример с Кети Топурии и Ольги Бузовой!» — отметил эксперт.

Алла Пугачева

Джинсы скинни — это немного неправильное название, потому что на самом деле они далеко не всегда делают вас худыми. Зачастую, может случиться как раз наоборот.

«Обтягивающие джинсы или брюки — это не только неудобный предмет гардероба, но и усугубление проблемных зон, как мы видим на примере Аллы Пугачевой. А если джинсы достаточно узкие, то они могут даже создать несуществующие ранее проблемные зоны, сдавливая ноги и бедра. Гораздо лучше выбрать свободные джинсы, которые сужаются книзу», — пояснил Андрей.

Ани Лорак

«Зауженные книзу джинсы «морковки», как у Ани Лорак, создают объем вокруг бедер, моделируя фигуру песочных часов. Такие модели создают изысканный силуэт и отлично подходят как для повседневного наряда, так и для вечернего образа», — отметил Волконский.

Лариса Долина

«Сегодня мода очень универсальна, так что вы вполне можете себе позволить любой крой или цвет. Этой осенью дизайнеры предлагают вновь вернуться к черным джинсам. Понемногу возвращаются даже джинсы с низкой посадкой в стиле нулевых, но уходят в прошлое излишние потертости и дыры, так что Лариса Долина сделала не самый удачный выбор», — отметил Андрей.

Ксения Бородина

Ксения Бородина работает на телевидении, поэтому ей нравится хорошо выглядеть. Она регулярно покупает наряды люксовых брендов. В этом году телеведущая полюбила джинсы клеш.

Она носит фасоны с высокой посадкой, которые подчеркивают ее талию. Ксения похудела, поэтому даже очень широкие джинсы не портят ее фигуру, а визуально делают ее еще более хрупкой.

Алсу

«Возвращаемся к классике — простой крой, высокая посадка. Фасоны: широкие, клеш, как у Ксении Бородиной, mom’s fit, прямые. На пике актуальности супер-широкие джинсы в стиле палаццо, как у Алсу», — поделился эксперт.

Наталья Водянова

Джины сочетаются практически с любой обувью: кеды, кроссовки, слипоны, лодочки, туфли на шпильке. Клеш хорошо смотрятся с ботильонами, скинни с высокими сапогами, к тертым подойдут грубые шнурованные ботинки. Не самое удачное сочетание широких джинсов и сапог продемонстрировала Наталья Водянова.

Справка Teleprogramma.pro

Андрей Волконский — дизайнер.

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