Подчеркнула талию: Алсу в рубахе-корсете и модных кипенно-белых джинсах совершила променад по Дубаю

Звезда отметилась в Арабских Эмиратах с подругой Жанной Левиной-Мартиросян.

Алсу отпраздновала Новый год с семьей и друзьями Гариком Мартиросяном и его женой Жанной Левиной-Мартиросян в Дубае.

На торжество звезда примерила сверкающий костюм в оттенке «голубой лед». Судя по всему, артистка тяготеет к синим тонам, которые смотрятся на ее смуглой коже прекрасно.

Позже она появилась в сопровождении Жанны Левиной-Мартиросян на променаде в голубой рубахе-корсете, которая отлично подчеркнула ее тонкую талию. С ней певица примерила кипенно-белые джинсы с «рваным» краем.

Отметим, что белые оттенки в тренде, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

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