«80-летний юбилей»: Алсу в модном жакете с принтом pied-de-poule отметилась с Лещенко

1 февраля свой день рождения празднует Лев Лещенко. Знаменитый артист РСФСР давно полюбился публике. Он счастлив в браке с Ириной Павловной, а вот детей у супругов нет. Певец продолжает выступать на сцене, а также любит заниматься теннисом и другими видами спорта. Но в свой юбилей он устроил большой праздник.

Поздравила его с 80-летием певица Алсу. Она всегда славилась своим стилем. На фото с именинником исполнительница позировала в черной водолазке и жакете с модным принтом pied-de-poule. Примечательно, что в руках она держала букет цветов. Лещенко отметился в элегантном костюме и галстуке.

«Сегодня очень особенный день — 80-летний юбилей (хотя в сами цифры поверить невозможно) величайшего Льва Валериановича Лещенко, нашего родного дяди Левы, моего наставника и педагога, человека, наделенного мощнейшей позитивной энергетикой, блестящей эрудицией и искрометным чувством юмора, чуткого и внимательного! Дорогой Лев Валерианович, не перестану повторять, что вы занимаете особое место в моей жизни. Я благодарю судьбу за то, что с самого детства у меня есть возможность знать вас, учиться у вас, слышать и слушать вас.

Вы — подлинное сокровище нашего мира, на песнях именно в Вашем исполнении выросло не одно поколение! Спасибо за вашу драгоценную дружбу, за мудрость, заботу, за искренность во всем. Желаю вам от всей нашей большой семьи самого главного — крепчайшего здоровья, и пусть ваше сердце всегда стучит в такт самой прекрасной музыки, которая будет вдохновлять Вас еще долгие и долгие годы на новые творческие вечера и встречи», — написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что именинник выглядит бодрым и веселым.

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