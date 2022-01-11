«В модных фаворитах»: Алсу в нюдовом платье миди и мюлях повеселилась с подругами в Дубае

Певица в компании Жанны Мартиросян и Элины Джанибекян отдыхает в ОАЭ.

Алсу строит свою карьеру с юных лет. Она не скрывает, что росла в дружной семьей. Мама и папа поддерживали артистку во всех начинаниях. Теперь она и сама растит троих детей.

Алсу старается одеваться женственно, но при этом всегда выдерживает все в сдержанном стиле. Однако за время пандемии она сблизилась с дочками Сафиной и Микеллой, поэтому стала чаще носить шорты и рваные джинсы.

больше по теме Просто леди: Алсу в модных джинсах палаццо и жакете цвета молока отметилась на прогулке в Дубае Певица в компании жены основателя Comedy Club Production Элины Джанибекян проводит новогодие каникулы.

Этот Новый год Алсу встретила в Дубае. Она там проводит время с мужем и детьми. Примечательно, кто компанию певице составили подруги, жена Гарика Мартиросяна Жанна и жена основателя Comedy Club Production Элина Джанибекян.

Ранее артистка делилась кадрами с пляжа. Теперь во время прогулки она покрасовалась в нюдовом платье миди из шелка и черном жакете. Мюли дополнили ее образ. Самой яркой оказалась Жанна в розовом костюме, а Элина надела юбку-футляр с блузкой.

Поклонники одарили их комплиментами. Многие отметили, что Алсу выглядит очень утонченно. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Алсу никогда не переступает грань к вульгарности. Все ее образы всегда элегантны и благородны и этот не исключение. Все просто, достойно, модно и элегантно. Модный контраст создан столкновением инь и ян (платье + жакет в мужском стиле). Трикотаж сейчас на пике моды, так что платье комбинация из вязанного трикотажа в модных фаворитах. Красивый оттенок платья светло бежевого оттенка, который гармонично сочетается с теплым колоритом внешности Алсу и с золотым украшением и за счет контраста с кожей не смотрится нюдовым. Очень гармонично подобраны черные мюли с квадратным мысом, которые по цвету и линиям сочетаются с жакетом, а по летнему стилю с платьем. У Алсу, как всегда все подобрано безукоризненно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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