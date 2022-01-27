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«Трофим, ты друг или нет?»: Омаров уличил Бородину в обмане

Бизнесмен высказался в адрес бывшей жены в своем микроблоге.

«Трофим, ты друг или нет?»: Омаров уличил Бородину в обмане
Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow/

После развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова прошло почти полгода. Причину расставания пара не озвучивала, но недавно бизнесмен дал понять, что бывшая жена была неверна ему. Якобы телеведущая крутила интрижку с его лучшим другом Трофимом.

Накануне Ксения отвечала на вопросы фанатов в своем микроблоге, где заметила, что не препятствует встречам бывшего мужа с дочкой. Омаров же уличил Бородину в обмане, отметив, что такие вопросы она пишет себе сама.

Страница Курбана Омарова
Страница Курбана Омарова. Скриншот: instagram.com/zimamoscow/

«Теперь по самому больному, про дочку. Трофим, ты друг или нет? Поговори там, чтобы другие вопросы себе писала», — написал в своем микроблоге Омаров.

Напомним, в эти дни Курбан отдыхает в Таиланде с врачом-косметологом Виолеттой, которая ранее собиралась замуж за того самого Трофима.

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