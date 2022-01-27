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«Я их меняю»: Курбан Омаров похвастался насыщенной личной жизнью

Бизнесмен отдыхает в Таиланде.

«Я их меняю»: Курбан Омаров похвастался насыщенной личной жизнью
Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

В августе прошлого года Курбан Омаров развелся с Ксенией Бородиной. От разрыва пару не спас ни шестилетней брак, ни подрастающая дочь Теона. В своем инстаграме бизнесмен все чаще намекает на то, что телеведущая изменяла ему в браке.

В эти дни блогер отдыхает в Таиланде. Компанию ему составила врач-косметолог Виолетта, которая раньше собиралась замуж за близкого друга Курбана – Трофима. По словам Омарова, именно с Трофимом ему изменила Бородина.

Страница Курбана Омарова
Страница Курбана Омарова. Скриншот: instagram.com/zimamoscow/

«Почему женщины так любят есть из моей тарелки? Я их меняю, но это продолжается», — написал Омаров в своем инстаграме.

Напомним, ранее Бородина отмечала, что не запрещает бывшему мужу общаться с дочкой.

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