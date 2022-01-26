«Красиво писать и сопли распускать»: Бородина рассказала о «запретах» общения дочери с Омаровым

Телеведущая родила Теону шесть лет назад в браке с бизнесменом.

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в прошлом году после шести лет брака. Их общей дочери Теоне в декабре исполнилось шесть лет. Она живет с мамой и старшей сестрой Машей, периодически проводя время с отцом. В эти дни бизнесмен отдыхает в Таиланде, а телеведущая с детьми только недавно вернулась с Мальдив.

В своем инстаграме она ответила на вопросы фанатов, заметив, что никогда не запрещала своим детям общаться с их отцами.

«Тут личное желание только играет роль… Можно красиво писать и сопли распускать, а на деле ничего… А можно ничего не писать и спокойно общаться», — написала Бородина.

Напомним, Омаров доказывает в своем инстаграме, что Ксения изменяла ему с его же лучшим другом Трофимом Симищенко.

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