Как приготовить киш с рыбой и брокколи
Видео
Как выглядит и чем занимается первая жена Дмитрия Тарасова
Видео

«Красиво писать и сопли распускать»: Бородина рассказала о «запретах» общения дочери с Омаровым

Телеведущая родила Теону шесть лет назад в браке с бизнесменом.

«Красиво писать и сопли распускать»: Бородина рассказала о «запретах» общения дочери с Омаровым
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в прошлом году после шести лет брака. Их общей дочери Теоне в декабре исполнилось шесть лет. Она живет с мамой и старшей сестрой Машей, периодически проводя время с отцом. В эти дни бизнесмен отдыхает в Таиланде, а телеведущая с детьми только недавно вернулась с Мальдив.

Ксения Бородина с Теоной
Ксения Бородина с Теоной. Скриншот: instagram.com/borodylia/

В своем инстаграме она ответила на вопросы фанатов, заметив, что никогда не запрещала своим детям общаться с их отцами.

«Тут личное желание только играет роль… Можно красиво писать и сопли распускать, а на деле ничего… А можно ничего не писать и спокойно общаться», — написала Бородина.

Напомним, Омаров доказывает в своем инстаграме, что Ксения изменяла ему с его же лучшим другом Трофимом Симищенко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

Ксения Бородина последние новостиКурбан ОмаровКурбан Омаров последние новостиТеона Омарова