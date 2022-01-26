Сложно узнать: 39-летняя Водянова в модной шубке и без макияжа появилась на публике

Модель встретилась с друзьями, которые запечатлели ее без капли грима.

Наталья Водянова является одной из самых известных моделей. Многие сравнивают ее с персонажем из сказки — Золушкой, так как родилась она в бедной семье, но в итоге стала богатой и знаменитой.

Наталья счастлива в браке с французским миллиардером Антуаном Арно. Они вместе уже 10 лет, но свадьбу сыграли только в 2020 году. Супруги воспитывают сыновей: Максима и Романа, а также детей звезды от прошлых отношений: Лукаса, Неву и Виктора.

На днях Водянова появилась на показе Dior. Она была в платье с перьями и стильном пальто с капюшоном. Ее сопровождал Арно, который еще в машине успел одарить ее комплиментами.

А вот 26 января модель предстала на встрече с друзьями. Примечательно, что она облачилась в плюшевую шубку Тедди песочного цвета. Именно такая шубка в моде уже второй сезон. А вот от макияжа и укладки Наталья отказалась. Друзья запечатлели ее в машине.

Поклонники отметили, что модель выглядит очень молодо. Но некоторые с трудом ее узнали. «А ресниц вообще нет», «Ну словно 15 лет», «Такие волосы тонкие», «Красивая, даже без грима», «Роскошная шубка», «Вот это русская красавица», «Как мне нравится ваш наряд», «Хорошенькая», «И не скажешь, что мама пятерых детей», «Без косметики просто минус 10 лет», — прокомментировали кадры подписчики.

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