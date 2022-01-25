Красивые и счастливые: Водянова в пальто с капюшоном и бриллиантах запечатлелась с Арно в автомобиле

Модель поделилась редкими кадрами с мужем-миллиардером. Они появились на модном показе в Париже.

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей. Она не раз дефилировала на мировых подиумах с Ириной Шейк, Наоми Кэмпбелл и другими звездами. Примечательно, что Наталья давно живет в Париже.

Она не скрывает, что любит проводить время с детьми: Лукасом, Невой, Виктором, Романом и Максимом. Но при этом многодетная мама не пропускает важных мероприятий.

Недавно она посетила показ Louis Vuitton. Как известно, ее свекр Бернар Арно — бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy. А вот 24 января Водянова отправилась на показ Dior в Париже.

Она поделилась трогательными кадрами. Модель запечатлела Антуана Арно в машине. Она стала им любоваться. Когда бизнесмен это заметил, то стал улыбаться.

«Как ты смеешь?» — написала Наталья, предполагая, что так подумал ее возлюбленный.

На показе она предстала в пудровом платье с перьями и твидовом пальто с капюшоном. Сапожки в тон дополнили ее образ. Модель также надела колье с бриллиантами.

Поклонники восхитились парой. Многие одарили их комплиментами. «Ну просто чудесные», «Какой у вас замечательный муж», «Вы даже похожи», «Вы сама элегантность», «Стильная пара», «Бывают же такие идеальные пары», «Наталья, как вы сияете», «Счастливые, просто слов нет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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