«Ты — только милота и любовь»: Водянова обнародовала трогательную переписку с Арно

Модель показала, как к ней относится миллиардер, с которым она вместе уже 10 лет.

Наталья Водянова уже много лет живет в Париже. Именно там она смогла построить карьеру модели и стать знаменитой на весь мир. Примечательно, что уезжая из родного Нижнего Новгорода в 17 лет она не представляла, что добьется такого успеха.

Наталья после развода с первым мужем британским аристократом Джастином Портманом осталась одна с тремя детьми. Но это не помешало ей обрести счастье с миллиардером Антуаном Арно.

Влюбленные вместе уже 10 лет, но свадьбы сыграли только в 2020 году. Водянова воспитывает сыновей Максима и Романа, которых родила от французского бизнесмена.

На днях пара вместе появилась на показе Dior в Париже. Модель продемонстрировала элегантный наряд с пальто. Примечательно, что в машине она засняла мужа на камеру. Когда Антуан это заметил, то стал улыбаться.

Обычно Наталья редко показывает мужа. Она посчитала, что он разозлится на нее. Но ее задело то, что потом Арно продолжил смотреть в телефон. После этого модель опубликовала переписку с супругом, в котором они умело избежали ссоры.

«Как ты смеешь», — написала она, стараясь его уколоть. «Я работал», — пояснил бизнесмен. «Я твоя самая важная работа», — отметила Водянова. «Ты не работа, малышка, ты — только милота и любовь (даже когда ты выкладываешь такое видео)», — ответил Антуан.

Поклонники были растроганы такими трогательными отношениями. Многие восхитились мужем модели и отметили, что у его идеальные манеры.

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