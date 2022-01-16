«Поедем к Селинке»: Валерия в плюшевой шубке Тедди и модных ботинках «челси» вышла на променад

Валерия является популярной певицей. Большую часть жизни она выступает на сцене. Даже в 53 года артистка продолжает выпускать хиты и экспериментировать с образами. Она обладает стройной фигурой, поэтому носит мини-платья и ботфорты.

Во время новогодних съемок певица часто выступала в вечернем платье. Она также порой виделась с внучкой Селин. Звезда редко отдыхает.

На этот раз Валерия решила отправиться на променад. Она решила навестить внучку. Артистка покрасовалась на заснеженной улице в кремовой шубке Тедди с плюшевым мехом. Зимний аутфит дополнили белые ботинки «челси».

Она подобрала свитер и шапку в тон, чтобы создать монохромный образ. Примечательно, что такие шубы стали трендом. Недавно Наталья Водянова отметилась в подобном наряде.

«Поедем к Селинке», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия.Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы стильная», «Очень уютный образ», «Прям светитесь», «Сколько красоты», «Очень люблю такую обувь», «Шубка прям зачетная», «Вы такое мягкое облачко», «Ой, как мне нравится», «Этот наряд вас омолодил», «Валерия, такая счастливая», «Шубка прям прелесть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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