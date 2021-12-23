«Я уже счастлива!»: Муцениеце в жакете с разрезами на талии появилась на съемках шоу «Угадай мелодию»

Актриса встретилась с Валерией, Олегом Газмановым и Наргиз. Они попытали удачу в игре.

Агата Муцениеце снимается в кино уже больше 10 лет. Она не скрывает, что многие поклонники любят ее за роль в сериал «Закрытая школа». Примечательно, что тогда она и познакомилась с Павлом Прилучным, с которым была в браке длительное время.

Лишь в прошлом году супруги расстались. После этого артистка долго переживала. Но она стала работать над собой. В итоге теперь звезда снимается в новых проектах.

За последние месяцы Муцениеце похудела. Она выступала на шоу «Ледниковый период» и вела проект «Голос. Дети». Поклонники заметили, что актриса стала еще более женственной.

Накануне она приехала на съемки знаменитого шоу «Угадай мелодию». В студии артистка появилась в черном костюме с удлиненным жакетом с разрезами на талии. Она собрала волосы в пучок.

«Друзья, это моя мечта детства! Сейчас ни фига не угадаю, но я уже счастлива! Невозможно угадать мелодию с трех нот, кто это может сделать?» — поделилась звезда.

Агата встретила своих соперников. Среди них оказались Олег Газманов, Валерия, Наргиз. Актриса призналась, что было очень весело. Все участники продемонстрировали хорошее настроение. А поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что образ ей идет. «Красивая очень! Очень!», «Такая элегантная», «Наряд просто кукольный», «Очень стильная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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