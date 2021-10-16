Сапоги-трубы, грубые ботинки: Пугачева, Водянова и другие звезды носят топовую обувь сезона

Настал октябрь, а вместе с ним и дождливая погода. Осень всегда преподносит сюрпризы. Если с верхней одеждой определиться легко — дизайнеры создали косухи, тренчи, а также более теплые варианты одежды — пуховики и шубы, то к ним в пару нужно подобрать обувь. Именно осенью этой детали гардероба стоит уделить особое внимание. О модных тенденциях сезона рассказал читателям портала Teleprogramma.pro дизайнер Андрей Волконский.

«Пара сапог, на самом деле — не такая незаменимая вещь в женском гардеробе, как принято считать — она вовсе не универсальная. Если вы обладательница длинных худых ног — вам очень повезло и правильно подобранные сапоги будут смотреться на вас гармонично, всех остальных девушек большинство моделей сапог, скорее всего, не украсят», — признался эксперт.

Юлия Меньшова

Многие актрисы и певицы стараются носить обувь, в которой можно без труда проходить весь день. Неудивительно, что сапоги-трубы на толстой подошве стали трендом. Их носит Юлия Меньшова — актриса и телеведущая.

«Исключение из списка обуви, которая не украсят ножки девушек, составляют сапоги-трубы, которые уже давно занимают позицию одной из самых модных моделей осенне-зимней обуви. Они представляют собой сапоги с одинаково широким голенищем, как у бедра, так и у каблука», — пояснил Волконский.

«Удачную модель подобрала Юлия Меньшова и неплохо стилизовала, заправив в них широкие брюки. У таких есть существенное преимущество перед привычными моделями сапог, которые в большинстве случаев очень трудно подобрать и правильно носить, потому что итоге они так или иначе портят внешний вид, то укорачивая, то утолщая ногу. Так что сапоги-трубы — это наиболее оптимальный вариант вреди всего многообразия осенне-зимней обуви», — добавил он.

Ольга Бузова

Стоит отметить, что Ольга Бузова старается следить за трендами. Она часто закупается в ЦУМе, где находит для себя обувь и куртки. На очередных съемках она примерила платье из денима и белоснежные сапоги-трубы на толстой подошве. Наряд смотрелся женственно и броско. К слову, артистка любит отдавать предпочтение светлой обуви, так как она смотрится более броско.

Наталья Подольская

Еще одной модницей можно считать певицу Наталью Подольскую. Она не боится экспериментировать с образами. Артистка на одном из мероприятий отметилась в юбке плиссе и изящных сапогах бледно-голубого цвета.

«Также рекомендую обратить внимание на модели, у которых голенище собирается в „гармошку“ как у Натальи Подольской. Кстати, Наталья сделала модный выбор цвета. Привычные черный, бежевый, коричневый и другие мрачные оттенки осенней обуви понемногу уступают моделям более нежных и ярких расцветок», — отметил дизайнер.

Алена Краснова

Невестка Кристины Орбакайте является моделью. Алена Краснова регулярно ездит на съемки и примеряет разные образы. Недавно жена Никиты Преснякова отправилась на семейный праздник.

Она выбрала актуальный осенний образ — трикотажное платье цвета песка и бархатные сапожки на шпильке с широким голенищем. Носки-гольцы в тон дополнили ее образ. Алена получила массу комплиментов.

Кети Топурия

Если передвигаться по улице вы любите на машине, то вы можете позволить себе более легкую обувь даже осенью. Так делает Кети Топурия. Известная певица даже во время гастролей мало гуляет, поэтому к джинсам и тренчу она подобрала лоферы с принтом.

Такая обувь не теряет актуальности. А также можно выбрать более практичный вариант лоферов из кожи или с тракторной подошвой, тогда в них можно будет смело гулять в дождь.

Настя Каменских

«Если, потратив достаточно усилий, вы все-таки не нашли ту самую идеальную модель сапог и всякий раз вас что-то смущает, лучше не рисковать и переключит свое внимание на менее требовательные модели обуви: ботинки и ботильоны. Среди них вы точно найдете вариант, который не навредит вашему образу», — дал совет Волконский.

Так, Настя Каменских для удобства носит ботинки в виде кедов на очень толстой подошве. Они визуально вытягивают ноги, делая ее стройнее.

Нюша

«В первую очередь рассматривайте ультрамодные модели на массивной подошве, как у Нюши и Насти Каменских и не бойтесь светлых и ярких расцветок! Либо к вашим услугам вечная классика как у Натальи Водяновой. Грубые армейские ботинки смотрятся наиболее выигрышно не в сочетании с джинсами и толстовками, а в качестве дополнения к нежному женственному или лаконичному деловому образу», — высказался эксперт.

Нюша находится в интересном положении, поэтому обувь для нее особенно важна. На прогулке с дочкой она не раз появлялась в грубых ботинках на шнуровке с тракторной подошвой. Она носит их с платьями, юбками и другими нарядами.

Наталья Водянова

Известная модель Наталья Водянова живет в Париже. Она часто появляется на светских раутах и блистает на подиумах. Зачастую ей приходится носить туфли на каблуке. А вот для прогулок с детьми или своей собакой она выбирает комфортные кожаные ботильоны без каблука. По словам эксперта, это вечная классика, которая не теряет актуальности.

Алла Пугачева

Примадонна тоже любит классику. Этой осенью она проводила двойняшек Лизу и Гарри в школу, надев дождевик и кожаные полуботинки с квадратным мысом. Певица в 72 года продолжает следить за модой и не боится экспериментировать. Артистка ранее также не раз носила кеды и мини-юбки. На критику она реагирует с улыбкой.

Анастасия Костенко

Если вам нравится спортивный стиль, то среди кроссовок также есть свои фавориты в модников. Так, жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ждет третьего ребенка. При этом ей нравится одеваться броско и привлекательно. К шортам и худи цвета фуксии она подобрала тканевые кроссовки в тон с толстой подошвой. Они выглядят необычно, так как не имеют шнуровки.

Справка Teleprogramma.pro

Андрей Волконский — дизайнер.

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