«Папина дочка» и султан: Карпович в шифоновом наряде предстала в пустыне с Прилучным

Актер отдыхает с возлюбленной на том же курорте, что и его бывшая жена Агата Муцениеце.

Павел Прилучный давно стал завидным женихом. Он прославился после сериала «Закрытая школа». Еще больше популярности ему принесла роль в картине «Мажор». Однако почти десять лет он был в браке с Агатой Муцениеце, которая подарила ему детей Тимофея и Мию.

Они казались идеальной парой, но расстались в 2020 году. Вскоре актер был замечен с Мирославой Карпович, которая снималась в «Папиных дочках».

Обычно о своей личной жизни Павел умалчивает. Но вот уже больше года они живут вместе, а недавно Мирослава вышла на сцену театре за руки с детьми избранника.

Поклонники удивились, когда актер сначала отметил день рождения сына с экс-женой, а потом встретился с Агатой в Дубае, куда она приехала отдыхать. Оказывается, на курорт артист прилетел с Карпович. 17 января они устроила фотосессию в пустыне.

Сначала Прилучный опубликовал фото, на котором позировал в традиционной мужской одежде арабов — кандуре. Он снял очки, позируя на фоне песчаных дюн.

«Я уже не первый раз приезжаю в Дубай. Этот город близок мне по духу. Замечательное место, чтобы погреться, поразмышлять и отдохнуть. И почему я не араб? Или нет…» — написал актер.

Также снимком из пустыне поделилась Мирослава, которая облачилась в шифоновое платье черного цвета и платок. Она распустила свои длинные волосы.

«Анжелика и султан», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Некоторые удивились тому, что Карпович приехала в Дубай с возлюбленным. «Вам идет, шикарный араб», «Вот это Павел, вы, конечно, даете, гарем собираете?», «Боже, вы шикарны в любом образе, Павел», «Жаль, что с Мирой, а не с семьей», — прокомментировали пост подписчики.

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