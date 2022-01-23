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«Как вам фигурка?»: Алена Рапунцель покрасовалась в коротком платье на тонких бретелях на 33-й неделе беременности

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель дала понять, что гордится своими формами.

«Как вам фигурка?»: Алена Рапунцель покрасовалась в коротком платье на тонких бретелях на 33-й неделе беременности
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель ждет ребенка от своего мужа Ильи Семина. Будущий малыш станет первенцем для избранника Алены и вторым наследником для нее.

У Алены Рапунцель есть сын Богдан от экс-участника «Дома-2» Ильи Яббарова, с которым она рассталась еще до появления Богдана на свет. Мальчику, кстати, в феврале исполнится три года.

А в начале марта Алена Рапунцель подарит Богдану младшего братика. Алена Рапунцель периодически показывает поклонникам, как меняются ее формы, публикуя снимки, на которых акцентирован ее животик.

На этот раз Алена Рапунцель покрасовалась перед камерой в черном коротеньком платье на тонких бретелях. Наряд сделал будущую мамочку стройной.

И только когда Алена Рапунцель повернулась к камере в профиль, стал виден ее заметно увеличившийся живот.

Беременная Алена Рапунцель
Беременная Алена Рапунцель в платье на тонких бретелях. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

«Как вам фигурка для 33-х недель?» — поинтересовалась Алена Рапунцель у подписчиков.

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«Дом-2»Алена Рапунцельбеременностьмаленькое черное платье