«Как вам фигурка?»: Алена Рапунцель покрасовалась в коротком платье на тонких бретелях на 33-й неделе беременности

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель ждет ребенка от своего мужа Ильи Семина. Будущий малыш станет первенцем для избранника Алены и вторым наследником для нее.

У Алены Рапунцель есть сын Богдан от экс-участника «Дома-2» Ильи Яббарова, с которым она рассталась еще до появления Богдана на свет. Мальчику, кстати, в феврале исполнится три года.

А в начале марта Алена Рапунцель подарит Богдану младшего братика. Алена Рапунцель периодически показывает поклонникам, как меняются ее формы, публикуя снимки, на которых акцентирован ее животик.

На этот раз Алена Рапунцель покрасовалась перед камерой в черном коротеньком платье на тонких бретелях. Наряд сделал будущую мамочку стройной.

И только когда Алена Рапунцель повернулась к камере в профиль, стал виден ее заметно увеличившийся живот.

«Как вам фигурка для 33-х недель?» — поинтересовалась Алена Рапунцель у подписчиков.

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