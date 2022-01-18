«Нет, ну вы видели этот бочонок?»: беременная Алена Рапунцель предъявила на камеру огромный живот

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель готовится стать мамой во второй раз. Сын, которого она ждет от мужа Ильи Семина, появится на свет 8 марта.

По крайней мере, эту дату называют медики, которые ведут беременность Алены Рапунцель.

Экс-участница «Дома-2» утверждает, что вторая беременность протекает несколько иначе чем, первая, когда она ждала сына Богдана от Ильи Яббарова.

Алена Рапунцель не устает удивляться своем огромному животу. А ведь ей ходить беременной еще больше месяца.

В сторис микроблога Алена Рапунцель показала, как выглядит ее животик сейчас. Чтобы все смогли убедиться, что он внушительного размера, Алена Рапунцель позирует в домашних брюках в клетку и черном бюстгальтере.

«Нет, ну вы видели этот бочонок?!» — подписала кадр Алена Рапунцель.

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