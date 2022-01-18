«То с одной засветился, то с другой, то на «Давай поженимся!» с телкой»: Рапунцель прошлась по экс-мужу Бородиной

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель прокомментировала в микроблоге поведение бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова.

Сделала она это по просьбе подписчиков, которые спросили у Рапунцель, чью сторону она занимает в отношениях экс-супругов.

Алена Рапунцель заявила, что ей ближе позиция Ксении Бородиной. По ее мнению, ведущая «Дома-2» ведет себя достойно, в отличие от бывшего супруга.

«Чужая семья — потемки. Но она себя не ведет так стремно. Курбан то с одной участницей где-то засветился, то с другой, то на «Давай поженимся!» с какой-то телкой. Сейчас вообще с подругой семьи улетел. Ну что за дно!» — высказалась Алена Рапунцель.

Судя по всему, она имеет в виду встречи Курбана Омарова с Татой Блюменкранц и Лерой Фрост. А также нынешний отпуск в Таиланде, который Курбан Омаров проводит в обществе бывшей невесты его друга Трофима.

Трофим, по версии Курбана, является любовником Ксении Бородиной и стал им в тот момент, когда Ксения была женой Курбана.

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