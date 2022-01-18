«Там анекдот просто»: Алена Рапунцель раскрыла правду о конкурсе на «Доме-2», в котором можно выиграть квартиру

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель вместе с другими звездными экс-героями телестройки принимает участие в конкурсе, объявленном осенью минувшего года на обновленном проекте.

Правда, по мере того, как конкурс близится к своему финалу, энтузиазма у Алены Рапунцель все меньше.

В сторис микроблога экс-участница «Дома-2» прямо заявила, что многие ведут себя нечестно, голоса сфабрикованы.

«Ой, не спрашивайте меня, — написала в ответ на вопрос о конкурсе Алена Рапунцель. — Бороться с теми, кто борется методом нечестности, я не хочу. Там анекдот просто. Думаю, сами поймете, когда увидите голоса, если вам их покажут».

Напомним, начиная со 2 декабря каждый четверг бывшие герои реалити-шоу в эфире «Дома-2» борются за приз, который будет разыгран 3 февраля 2022 года. Это бесплатное и бессрочное проживание в новой трехкомнатной квартире в Москве.

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