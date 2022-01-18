«Красота – в генах»: Водянова в оливковых брюках и ретрожакете предстала в свете с блондином-сыном

Наталья Водянова появилась на выставке картин в сопровождении старшего сына Лукаса Портмана.

Топ-модель предстала в свете в оливковых классических брюках прямого кроя, шоколадном бадлоне и ретрожакете с поясом. Шею звезда украсила ожерельем из металла. Сын знаменитости облачился в демократичный лук с джинсами и пуловером.

Наталья Водянова запечатлелась со старшим наследником и подругами в галерее, обнародовав кадр в личном блоге. Фотографию с удовольствием стали комментировать подписчики, заметив, каким взрослым и жизнерадостным стал Лукас.

«Лучезарный сыночек у вас», «Лукаса уже не узнать, совсем взрослый», «Так приятно на вас смотреть, дети тоже добрые растут», «Красивый парень у вас вырос, весь в вас. Красота — в генах», — написали фолловеры под кадром.

Напомним, Наталья Водянова состояла в браке с Джастином Портманом, папой Лукаса, до 2011 года. У них есть еще двое совместных детей — Нева и Виктор. Сыновей Максима и Романа российская топ-модель подарила второму супругу — французскому миллионеру Антуану Арно.

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