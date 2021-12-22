Знакомьтесь, Стар Шарлотта! Сын Водяновой впервые показал публике сестру, которая на 19 лет его младше

Девочка родилась в сентябре этого года.

Старший сын Наталья Водяновой Лукас показал в личном блоге фотографию своей маленькой сестры Стар Шарлотты Беркли, которая младше его на 19 лет.

Девочка родилась в сентябре этого года у отца Лукаса миллионера и британского аристократа Джастина Беркли Портмана и его жены Морган Снайдер.

Наталья Водянова состояла в браке с Джастином Портманом до 2011 года. У них есть трое совместных детей: Лукас, Нева и Виктор. Сыновей Максима и Романа российская топ-модель подарила второму супругу – французскому миллионеру Антуану Арно.

Отметим, что у Лукаса также есть братик Лео по отцу, он появился на свет в 2019 году. Его старший наследник Натальи Водяновой решил тоже показать своим подписчикам.

Лукас рассказал фолловерам, что у него был замечательный и очень насыщенный год. Он стал учиться в Брауновском университете, уехав из родного дома в Америку, основал свою фэшн-компанию, ну и главное — у него появилась еще одна сестра!

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